Погода в Україні 31 липня - синоптики попередили про негоду

Люди тікають від зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у четвер, 31 липня, прогнозують хмарну, але спекотну погоду. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +27...+36 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 31 липня

У четвер в областях буде мінлива хмарність. Так, у північно-східних регіонах, вдень також на Закарпатті та в Карпатах подекуди будуть короткочасні дощі та грози. Водночас на решті території день пройде без опадів.

Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря буде:

на півдні та сході вночі +18...+23 °С, на решті території — +12...+17 °С;

на півдні та сході вдень +27...+32 °С, на решті території — +21...+26 °С, а на Луганщині буде до +36 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 31 липня

А за словами синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні практично скрізь не очікується опадів. Однак локальні дощі з грозами накриють Чернігівщину, Сумщину та Полтавщину.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Посушлива погода буде на півдні, сході та Дніпропетровщині. Також в областях незначно знизиться температура повітря:

на більшості територій +23...+26 °С;

на півночі місцями ++20...+23 °С;

на півдні +28...+32 °С;

на сході 30...+33 °С.

А в Києві липень закінчиться без опадів, вітер буде північно-західного напрямку. Стовпчики термометрів покажуть +22...+24 °С.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, внаслідок зливи у Києві затопило вулиці, а дороги перетворилися на річки.

Також синоптики розповіли, яку погоду чекати в Україні протягом тижня.