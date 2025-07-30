Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптики відповіли, чи чекати на штормову погоду завтра

Синоптики відповіли, чи чекати на штормову погоду завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:40
Погода в Україні 31 липня - синоптики попередили про негоду
Люди тікають від зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у четвер, 31 липня, прогнозують хмарну, але спекотну погоду. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +27...+36 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 31 липня

У четвер в областях буде мінлива хмарність. Так, у північно-східних регіонах, вдень також на Закарпатті та в Карпатах подекуди будуть короткочасні дощі та грози. Водночас на решті території день пройде без опадів.

Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря буде:

  • на півдні та сході вночі +18...+23 °С, на решті території — +12...+17 °С;
  • на півдні та сході вдень +27...+32 °С, на решті території — +21...+26 °С, а  на Луганщині буде до +36 °С.
null
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 31 липня

А за словами синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні практично скрізь не очікується опадів. Однак локальні дощі з грозами накриють Чернігівщину, Сумщину та Полтавщину.

Де в Україні 31 липня буде найспекотніше
Температурна карта. Фото: Метеопост

Посушлива погода буде на півдні, сході та Дніпропетровщині. Також в областях незначно знизиться температура повітря:

  • на більшості територій +23...+26 °С;
  • на півночі місцями ++20...+23 °С; 
  • на півдні +28...+32 °С; 
  • на сході 30...+33 °С.

А в Києві липень закінчиться без опадів, вітер буде північно-західного напрямку. Стовпчики термометрів покажуть +22...+24 °С.

null
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, внаслідок зливи у Києві затопило вулиці, а дороги перетворилися на річки.

Також синоптики розповіли, яку погоду чекати в Україні протягом тижня

Укргідрометцентр літо Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації