Прогноз погоды в Украине в субботу 28 сентября от синоптиков

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 28 сентября, будет дождливая и ветреная. Столбики термометров поднимутся до +28 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз от Укргидрометцентра на 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В ночные часы на крайнем западе страны возможны дожди, а днем погода ухудшится в западных регионах и Житомирской области, где пройдут умеренные дожди, а в некоторых местах возможны даже грозы. Особенно интенсивные осадки прогнозируются для Закарпатья и Львовской области.

На остальной территории Украины, к счастью, без осадков, и жители смогут наслаждаться ясным небом.

Ветер будет преимущественно южным, с переходом на северо-западный в западных областях, его скорость будет составлять 7-12 м/с.

По температуре ночью она будет колебаться в пределах +13…+18 °С, а днем поднимется до +23…+28 °С, тогда как в большинстве западных областей температура будет составлять +19…+24 °С.

Погода в Украине 28 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 28 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко заявила, что в субботу, 28 сентября, на ближайшие дни следует ожидать понижения температуры воздуха. В отдельных регионах могут пройти дожди в результате атмосферного фронта. Самые низкие температуры ожидаются в западных областях Украины. В других частях страны сохранится комфортная температура, хотя западные дожди могут добраться до Винницкой и Житомирской областей. Температура будет колебаться в пределах +22...+26 °C, а на востоке страны может достигать +28 °C.

Температурная карта. Фото: meteopost

Прогноз от Игоря Кибальчича на 28 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в западных регионах ночью возможны небольшие дожди, а днем ожидаются умеренные осадки с отдельными грозами. Ветер будет южным, с переходом на западный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 °С, а днем от +21 до +26 °С. В Карпатах ночью температура составит +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.

В северных областях прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер южный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +13...+18 °С, а днем — +25...+30 °С.

В центральных регионах также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +26...+31 °С.

На юге и в Крыму ожидается безоблачная погода. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +14...+19 °С, а днем +26...+31 °С.

В восточных областях осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве и по области в субботу, 28 сентября, прогнозируют теплую, комфортную погоду. Небо будет облачным, но дождей не ожидается.

Как писали Новини.LIVE, по прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове в субботу, 28 сентября, будет теплая погода. Хотя небо будет облачным, осадки не прогнозируются.