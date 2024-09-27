Прогноз погоди в Україні в суботу 28 вересня від синоптиків

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 28 вересня, буде дощовою та вітряною. Стовпчики термометрів піднімуться до +28 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 28 вересня

У суботу, 28 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. В нічний час на крайньому заході країни можливі дощі, а вдень погода погіршиться у західних регіонах та Житомирській області, де пройдуть помірні дощі, а в деяких місцях можливі навіть грози. Особливо інтенсивні опади прогнозуються для Закарпаття та Львівщини.

На решті території України, на щастя, без опадів, і мешканці зможуть насолоджуватися ясним небом.

Вітер переважно буде південним, з переходом на північно-західний у західних областях, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Щодо температури, вночі вона коливатиметься в межах +13…+18 °С, а вдень підніметься до +23…+28 °С, тоді як у більшості західних областей температура становитиме +19…+24 °С.

Погода в Україні 28 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 28 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко заявила, що в суботу, 28 вересня, на найближчі дні варто очікувати зниження температури повітря. В окремих регіонах можуть пройти дощі внаслідок атмосферного фронту. Найнижчі температури очікуються у західних областях України. В інших частинах країни збережеться комфортна температура, хоча західні дощі можуть дістатися Вінницької та Житомирської областей. Температура коливатиметься в межах +22...+26 °C, а на сході країни може сягати до +28 °C.

Температурна карта. Фото: meteopost

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 28 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, у західних регіонах вночі можливі невеликі дощі, а вдень очікуються помірні опади з окремими грозами. Вітер буде південним, з переходом на західний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 °С, а вдень — від +21 до +26 °С. У Карпатах вночі температура становитиме +8...+13 °С, вдень — +15...+20 °С.

У північних областях прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде +13...+18 °С, а вдень — +25...+30 °С.

У центральних регіонах також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +26...+31 °С.

На півдні та в Криму передбачається безопадна погода. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +14...+19 °С, а вдень — +26...+31 °С.

У східних областях опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 °С, вдень +23...+28 °С.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві та по області в суботу, 28 вересня, прогнозують теплу, комфортну погоду. Небо буде хмарним, проте дощів не очікують.

Як писали Новини.LIVE, за прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові в суботу, 28 вересня, буде тепла погода. Хоча небо буде хмарним, опадів не прогнозують.