Прогноз погоды в Украине на вторник, 1 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Снег и лужи от его таяния. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на вторник, 1 октября, сообщили синоптики. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и Крыму облачно с прояснениями, дождь. На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 1 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный (на Левобережье восточный) ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в восточных, Запорожской и Одесской областях его порывы днем местами будут достигать 15–20 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +12...+17 °С, а днем +8...+13 °С. На остальной территории ночью +9...+14 °С, на юге страны до +17 °С, днем +17...+22 °С. В восточных областях до +25 °С. На высокогорье Карпат дождь и мокрый снег; температура ночью -2...+3 °С, а днем +4...+9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +9...+14 °С, а днем потеплеет до +17...+22 °С. В столице ночью будет +10...+12 °С, а днем +18...+20 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В период со вторника по четверг, с 1 по 3 октября, в большинстве северных, центральных, Харьковской, южных областях и Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 1 октября, ночью в Украине столбики термометров опустятся до +9...+13 °С, в западной части — до +4...+9 °С, а в Карпатах — до 0 °С и даже так называемых небольших "минусов". В течение дня в восточных, южных и большинстве центральных областей будет +22...+26 °С. В северных областях температура будет разной: в Житомирской области +14...+18 °С, в Киевской области +18...+20 °С, в Черниговской области +22 °С, а в Сумской области до +24 °С . Холоднее всего будет на западе страны. Там днем воздух прогреется до +9...+13 °С.

В южных и восточных областях будет порывистый ветер.

"К сожалению, пылевые частицы с юго-востока, смешиваясь с копотью от тления наших торфяников, еще ощутимо будут ухудшать качество воздуха и неприятные ощущения при дыхании. Предотвращение, как всегда: закрыть окна при усиленном запахе; много воды; влажная уборка по возможности. За день или два должно пройти", — отмечает Диденко.

Существенных осадков в течение суток в Украине не ожидается.

В Киеве будет сухой, умеренный ветер. Ночная температура +10 °С, а днем потеплеет до +18...+20 °С.

Напомним, в понедельник, 30 сентября, в Карпатах выпал первый снег. По прогнозам синоптиков, температура на высокогорье может снизиться до -3...-5 °С.

Ранее синоптики сообщили, какая погода будет на Украине в течение недели с 30 сентября по 6 октября. Без осадков не обойдется, но они охватят не всю территорию страны.