Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где выпадет мокрый снег arrow

Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где выпадет мокрый снег

1 октября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на вторник, 1 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Снег и лужи от его таяния. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на вторник, 1 октября, сообщили синоптики. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и Крыму облачно с прояснениями, дождь. На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков.

Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 1 октября

Погода в Украине 1 октября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный (на Левобережье восточный) ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в восточных, Запорожской и Одесской областях его порывы днем местами будут достигать 15–20 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +12...+17 °С, а днем +8...+13 °С. На остальной территории ночью +9...+14 °С, на юге страны до +17 °С, днем +17...+22 °С. В восточных областях до +25 °С. На высокогорье Карпат дождь и мокрый снег; температура ночью -2...+3 °С, а днем +4...+9 °С.

Карта температур на 1 октября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +9...+14 °С, а днем потеплеет до +17...+22 °С. В столице ночью будет +10...+12 °С, а днем +18...+20 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Пожарная опасность в Украине на 3 октября
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В период со вторника по четверг, с 1 по 3 октября, в большинстве северных, центральных, Харьковской, южных областях и Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 1 октября, ночью в Украине столбики термометров опустятся до +9...+13 °С, в западной части — до +4...+9 °С, а в Карпатах — до 0 °С и даже так называемых небольших "минусов". В течение дня в восточных, южных и большинстве центральных областей будет +22...+26 °С. В северных областях температура будет разной: в Житомирской области +14...+18 °С, в Киевской области +18...+20 °С, в Черниговской области +22 °С, а в Сумской области до +24 °С . Холоднее всего будет на западе страны. Там днем воздух прогреется до +9...+13 °С.

В южных и восточных областях будет порывистый ветер.

"К сожалению, пылевые частицы с юго-востока, смешиваясь с копотью от тления наших торфяников, еще ощутимо будут ухудшать качество воздуха и неприятные ощущения при дыхании. Предотвращение, как всегда: закрыть окна при усиленном запахе; много воды; влажная уборка по возможности. За день или два должно пройти", — отмечает Диденко.

Существенных осадков в течение суток в Украине не ожидается.

В Киеве будет сухой, умеренный ветер. Ночная температура +10 °С, а днем потеплеет до +18...+20 °С.

Напомним, в понедельник, 30 сентября, в Карпатах выпал первый снег. По прогнозам синоптиков, температура на высокогорье может снизиться до -3...-5 °С.

Ранее синоптики сообщили, какая погода будет на Украине в течение недели с 30 сентября по 6 октября. Без осадков не обойдется, но они охватят не всю территорию страны.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:30 В Украине выросли цены на сою — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре

06:30 Какие полномочия имеют ТЦК при мобилизации — расширенный список

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:22 В ООН рассказали, сколько денег потратили на украинцев за время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:18 В Израиле заявляют, что долговременной оккупации Ливана не будет, — CNN

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

06:10 Одиноким пенсионерам доплатят 1 тыс. грн — как оформить надбавку с 1 октября

06:03 Как будет на украинском фраза "утро вечера мудренее" — примеры

06:01 Ощадбанк полгода не начисляет компенсацию за услуги ЖКХ — детали жалобы

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:30 В Украине выросли цены на сою — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре

06:30 Какие полномочия имеют ТЦК при мобилизации — расширенный список

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:22 В ООН рассказали, сколько денег потратили на украинцев за время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:18 В Израиле заявляют, что долговременной оккупации Ливана не будет, — CNN

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

06:10 Одиноким пенсионерам доплатят 1 тыс. грн — как оформить надбавку с 1 октября

06:03 Как будет на украинском фраза "утро вечера мудренее" — примеры

06:01 Ощадбанк полгода не начисляет компенсацию за услуги ЖКХ — детали жалобы

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК