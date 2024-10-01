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Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де випаде мокрий сніг

1 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 1 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Сніг і калюжі від його танення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 1 жовтня, повідомили синоптики. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму хмарно із проясненнями, дощ. На решті території України мінлива хмарність, без опадів.

Про це в понеділок, 30 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 1 жовтня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний (на Лівобережжі східний) вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у східних, Запорізькій та Одеській областях його пориви вдень місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі +12...+17 °С, а вдень +8...+13 °С. На решті території вночі +9...+14 °С, на півдні країни до +17 °С, удень +17...+22 °С. У східних областях до +25 °С. На високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг; температура вночі -2...+3 °С, а вдень +4...+9 ° С.

Карта температур на 1 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +9...+14 °С, а вдень потеплішає до +17...+22 °С. У столиці вночі буде +10...+12 °С, а вдень +18...+20 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні станом на 3 жовтня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період із вівторка по четвер, із 1 по 3 жовтня, у більшості північних, центральних, Харківській, південних областях та у Криму очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 1 жовтня, уночі в Україні стовпчики термометрів опустяться до +9...+13 °С, у західній частині — до +4...+9 °С, а в Карпатах — до 0 °С та навіть так званих невеликих "мінусів". Протягом дня у східних, південних і більшості центральних областей буде +22...+26 °С. У північних областях температура буде різною: у Житомирській області +14...+18 °С, у Київській області +18...+20 °С, у Чернігівській області +22 °С, а в Сумській області до +24 °С. Найхолодніше буде на заході країни. Там удень повітря прогріється лише до +9...+13 °С.

У південних і східних областях буде рвучкий вітер.

"На жаль, пилові частки з південного сходу, змішуючись із кіптявою від тління наших торфовищ, ще відчутно погіршуватимуть якість повітря та неприємні відчуття при диханні. Запобігання, як завжди:  закрити вікна при посиленому запаху; багато води; вологе прибирання за нагоди. За день або два повинно пройти", — зазначає Діденко.

Істотних опадів протягом доби в Україні не очікується.

У Києві буде сухо, помірний вітер. Нічна температура +10 °С, а вдень потеплішає до +18...+20 °С.

Нагадаємо, у понеділок, 30 вересня, у Карпатах випав перший сніг. За прогнозами синоптиків, температура на високогір' ї може знизитися до -3...-5 °С.

Раніше синоптики повідомили, яка погода буде в Україні впродовж тижня з 30 вересня по 6 жовтня. Без опадів не обійдеться, однак вони охоплять не всю територію країни.

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