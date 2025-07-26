Погода в Украине на завтра — что прогнозируют синоптики

Люди идут под летним ливнем. Фото: Вечерний Киев

В воскресенье, 27 июля, в Украине будет довольно жарко. Однако в ряде регионов ожидаются дожди, грозы и даже град.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 27 июля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 27 июля

В воскресенье, 27 июля, в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, Винницкой, днем и в Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные, на западе страны местами значительные дожди, грозы.

Кроме того, днем в отдельных районах град и шквалы в пределах 15-20 м/с. На остальной территории Украины воскресенье пройдет без осадков.

Ветер завтра ожидается северо-восточный, на западе днем с переходом на южный, в пределах 7-12 м/с.

В воскресенье, 27 июля, температура ночью +17...+22 °С, днем +25...+30 °С.

На западе страны в воскресенье — +21...+26 °С. На юге и юго-востоке ночью — +20...+25 °С, днем +29...+34 °С. Зато в южной части Украины ожидается сильная жара — +35...+38 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине в воскресенье, 27 июля.

Кроме того, синоптики предупредили об аномально жарком дне в Одессе в воскресенье, 27 июля.