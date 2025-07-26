Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики

Люди йдуть під літньою зливою. Фото: Вечірній Київ

У неділю, 27 липня, в Україні буде доволі спекотно. Однак у низці регіонів очікуються дощі, грози та навіть град.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 27 липня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 27 липня

У неділю, 27 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози.

Крім того, вдень в окремих районах град та шквали у межах 15-20 м/с. На решті території України неділя мине без опадів.

Вітер завтра очікується північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, у межах 7-12 м/с.

У неділю, 27 липня, температура вночі +17...+22 °С, вдень +25...+30 °С.

На заході країни у неділю — +21...+26 °С. На півдні та південному-сході вночі — +20...+25 °С, вдень +29...+34 °С. Натомість у південній частині України очікується сильна спека — +35...+38 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні у неділю, 27 липня.

Крім того, синоптики попередили про аномально спекотний день в Одесі у неділю, 27 липня.