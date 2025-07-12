Погода в Украине на завтра - что прогнозируют синоптики

Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 13 июля, в Украине будет довольно жарко. Однако в некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и даже град.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Погода на 13 июля от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 13 июля, ночью в северо-восточной части, днем в восточных областях будет облачно с прояснениями. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы в пределах 15-20 м/с.

На остальной территории Украины 13 июля будет также переменная облачность, однако без осадков.

Погода в Украине на 13 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер в воскресенье будет переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье страны — северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью — +14...+19 °С, днем +24...+29 °С. В юго-восточной части ночью — +20...+25 °С, днем +29...+34 °С.

В воскресенье в Донецкой и Луганской областях сильная жара — +35...+38 °С. На западе страны ночью +9...+14 °С, днем +21...+26 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

По информации Укргидрометцентра, 13 июля ночью в северо-восточной части, днем в восточных областях гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ожидается первый уровень опасности (желтый).

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Погода на 13 июля от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 13 июля в Украине и в дальнейшем будет довольно жарко. Будут бушевать настоящие летние температуры.

Диденко отметила, что в воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится и будет почти такой же, как и в субботу, 12 июля.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Киеве и области в воскресенье, 13 июля.

Напомним, что недавно во время непогоды во Львовской области зафиксировали огромный смерч.