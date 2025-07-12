Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики

Синоптики шокували прогнозами — погода в Україні на завтра
У неділю, 13 липня, в Україні буде доволі спекотно. Однак в деяких регіонах очікуються дощі, грози та навіть град.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 13 липня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 13 липня, вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях буде хмарно з проясненнями. Також очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали у межах 15-20 м/с.
На решті території України 13 липня буде також мінлива хмарність, однак без опадів.
Вітер у неділю буде змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни — північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі — +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С. У південно-східній частині вночі — +20...+25 °С, вдень +29...+34 °С.
У неділю на Донеччині та Луганщині сильна спека — +35...+38 °С. На заході країни вночі +9...+14 °С, вдень +21...+26 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
За інформацією Укргідрометцентру, 13 липня вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Очікується перший рівень небезпечності (жовтий).
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Погода на 13 липня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 13 липня в Україні й надалі буде доволі спекотно. Вируватимуть справжні літні температури.
Діденко зазначила, що у неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться і буде майже такою, як і в суботу, 12 липня.
Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода у Києві та області у неділю, 13 липня.
Нагадаємо, що нещодавно під час негоди у Львівській області зафіксували величезний смерч.
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