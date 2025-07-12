Погода в Україні на завтра — що прогнозують синоптики

Люди охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 13 липня, в Україні буде доволі спекотно. Однак в деяких регіонах очікуються дощі, грози та навіть град.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода на 13 липня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 13 липня, вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях буде хмарно з проясненнями. Також очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали у межах 15-20 м/с.

На решті території України 13 липня буде також мінлива хмарність, однак без опадів.

Погода в Україні на 13 липня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер у неділю буде змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни — північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі — +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С. У південно-східній частині вночі — +20...+25 °С, вдень +29...+34 °С.

У неділю на Донеччині та Луганщині сильна спека — +35...+38 °С. На заході країни вночі +9...+14 °С, вдень +21...+26 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

За інформацією Укргідрометцентру, 13 липня вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Очікується перший рівень небезпечності (жовтий).

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Погода на 13 липня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 13 липня в Україні й надалі буде доволі спекотно. Вируватимуть справжні літні температури.

Діденко зазначила, що у неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться і буде майже такою, як і в суботу, 12 липня.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода у Києві та області у неділю, 13 липня.

Нагадаємо, що нещодавно під час негоди у Львівській області зафіксували величезний смерч.