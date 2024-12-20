Прогноз погоды в Украине 21 декабря от Укргидрометцентра

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 21 декабря, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит +10 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в пятницу, 20 декабря.

Читайте также:

Погода в Украине 21 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

По данным синоптиков ночью в северных регионах, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях пройдет небольшой дождь. Днем осадки коснутся южных, большинства центральных и восточных областей.

Также в южных областях ночью и утром местами будет фиксироваться туман.

Ветер в субботу, 21 декабря, будет северо-западный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем будет составлять -1...+4 °С. В южных областях ночью ожидается +3…+8 °С, а днем столбики термометров зафиксируют +5…+10 °С, в Крыму будет до +15 °С.

В Карпатах по ночам синоптики обещают небольшой снег. Днем осадки не ожидаются. Температура в этом регионе будет составлять 0…-5 °С.

Погода в Киеве и области 21 декабря

В столичном регионе завтра облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха -1...+4 °С.

В Киеве воздух ночью и днем прогреется до +1…+3 °С.

Прогноз погоды в Украине на 21 декабря от Наталки Диденко

Карта погоды от Наталки Диденко

Как прогнозирует синоптик, завтра Украину ожидает небольшое похолодание с периодическими дождями в ряде регионов.

Температура ночью будет +1...+4 °C.

Диденко прогнозирует периодические дожди в центральных, восточных и южных областях. В северных и западных регионах, по ее словам, без осадков.

В столице 21 декабря синопти обещает ночью и днем +2...+4°C.

Напомним, ранее огородники рассказали, для чего нужно защитить свои растения на огороде в сильные морозы и как проводить эту процедуру.

Добавим, что зимний сезон приносит немало вызовов для водителей, особенно когда нужно припарковать автомобиль. Новини.LIVE собрали практические советы для вождей.