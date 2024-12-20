Прогноз погоди в Україні 21 грудня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, де завтра вируватиме негода
Погода в Україні у суботу, 21 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях пройде дощ. Максимальна температура повітря сягне +10 °C.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у п'ятницю, 20 грудня.
Погода в Україні 21 грудня
За даними синоптиків, вночі у північних регіонах, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях пройде невеликий дощ. Вдень опади зачеплять південні, більшість центральних та східних областей.
Також завтра у південних областях вночі та вранці місцями фіксуватиметься туман.
Вітер у суботу, 21 грудня, буде північно-західний з поривами 5–10 м/с.
Температура повітря у середньому становитиме -1...+4 °С. У південних областях вночі очікується +3…+8 °С, а вдень стовпчики термометрів зафіксують +5…+10 °С, у Криму буде — до +15 °С.
У Карпатах вночі синоптики обіцяють невеликий сніг. Вдень опадів не передбачається. Температура у цьому регіоні становитиме 0…-5 °С.
Погода у Києві та області 21 грудня
У столичному регіоні завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, вдень — без опадів.
Вітер північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітня -1...+4 °С.
У Києві повітря вночі та вдень прогріється до +1…+3 °С.
Прогноз погоди в Україні на 21 грудня від Наталки Діденко
Як прогнозує синоптикиня, завтра Україну очікує невелике похолодання з періодичними дощами у низці регіонів.
Температура вночі становитиме +1...+4 °C.
Діденко прогнозує періодичні дощі у центральних, східних та південних областях. У північних та західних регіонах, за її словами, буде без опадів.
У столиці 21 грудня синоптикиня обіцяє вночі та вдень +2...+4 °C.
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