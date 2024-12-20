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Синоптики розповіли, де завтра вируватиме негода

20 грудня 2024 20:21
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 21 грудня від Укргідрометцентру
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у суботу, 21 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях пройде дощ. Максимальна температура повітря сягне +10 °C. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у п'ятницю, 20 грудня.

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Погода в Україні 21 грудня

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, вночі у північних регіонах, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях пройде невеликий дощ. Вдень опади зачеплять південні, більшість центральних та східних областей. 

Також завтра у південних областях вночі та вранці місцями фіксуватиметься туман.  

Вітер у суботу, 21 грудня, буде північно-західний з поривами 5–10 м/с.

Температура повітря у середньому становитиме -1...+4 °С. У південних областях вночі очікується +3…+8 °С, а вдень стовпчики термометрів зафіксують +5…+10 °С, у Криму буде — до +15 °С.  

У Карпатах вночі синоптики обіцяють невеликий сніг. Вдень опадів не передбачається. Температура у цьому регіоні становитиме 0…-5 °С.  

Погода у Києві та області 21 грудня

У столичному регіоні завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, вдень — без опадів.

Вітер північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.  

Температура повітня -1...+4 °С.  

У Києві повітря вночі та вдень прогріється до +1…+3 °С.  

Прогноз погоди в Україні на 21 грудня від Наталки Діденко

Синоптики розповіли, де завтра вируватиме негода - фото 2
Карта погоди від Наталки Діденко

Як прогнозує синоптикиня, завтра Україну очікує невелике похолодання з періодичними дощами у низці регіонів.

Температура вночі становитиме +1...+4 °C.

Діденко прогнозує періодичні дощі у центральних, східних та південних областях. У північних та західних регіонах, за її словами, буде без опадів.  

У столиці 21 грудня синоптикиня обіцяє вночі та вдень +2...+4 °C.  

Нагадаємо, раніше городники розповіли, для чого потрібно захистити свої рослини на городі в сильні морози та як саме проводити цю процедуру.

Додамо, що зимовий сезон приносить чимало викликів для водіїв, особливо коли потрібно припаркувати автомобіль. Новини.LIVE зібрали практичні поради для керманичів.

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