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Синоптики сообщили, жителям каких областей следует готовиться к дождям завтра

24 сентября 2024 20:32
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 25 сентября.
Люди идут под зонтиком в дождь. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В среду, 25 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью осадки прогнозируются в Прикарпатье и Закарпатье, а днем дожди могут задеть западные области. Температура воздуха будет достигать +28 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 сентября

В среду, 25 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных регионах, в частности в Прикарпатье и Закарпатье, возможны кратковременные дожди, а в некоторых местах — даже грозы. В других областях страны осадки не предполагаются. Ветер преимущественно южного и юго-восточного направления, его скорость составит 7-12 м/с.

Температурный режим ночью будет колебаться в пределах +9…+14 °С, на побережье морей температура может повышаться до +17 °C. Днем температура воздуха достигнет +23...+28 °C, в западных областях будет прохладнее — +18...+23°C.

погода в Украине
Погода в Украине на 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 сентября

В Киевской области 25 сентября ожидается переменная облачность, однако осадки не ожидаются. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +9...+14 °С, а днем температура повысится до +23...+28 °C. В столице ночью температура будет +11...+13 °C, а днем ожидается +25...+27 °C.

погода
Погода в Украине на 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

В период с 24 по 26 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается северных, центральных и южных областей (кроме Одесской), а также Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

опасность
Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Диденко сообщила, что в западных областях Украины испортится погода из-за циклона "Бригитта". Там пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет умеренной — в пределах от +21 до 24 °C.

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Карта циклонов. Фото: Wetterpade

В северной, центральной, южной и восточной части Украины в среду, 25 сентября, будет солнечная, сухая погода. Температура воздуха днем прогреется до +23...+28 °C.

В Киеве будет ясно, теплая погода без осадков. Температура воздуха днем будет +26 °C.

В то же время Наталья Диденко обещает, что уже через несколько дней будет ощутимо похолодание, однако температура еще будет меняться.

"Ощутимое похолодание ориентировочно — 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко", — пишет Диденко.

погода от Диденко
Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что синоптики спрогнозировали погоду во Львове и области завтра, 25 сентября. Там обещают осадки, которые будут локально идти с утра до вечера.

Напомним, синоптики спрогнозировали последние теплые дни в Киеве. Завтра температура воздуха прогреется до +26 °C.

Киев Украина синоптик прогноз погоды погода в Украине температура воздуха

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