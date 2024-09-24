Прогноз погоды в Украине на 25 сентября.

Синоптики сообщили, жителям каких областей следует готовиться к дождям завтра
В среду, 25 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью осадки прогнозируются в Прикарпатье и Закарпатье, а днем дожди могут задеть западные области. Температура воздуха будет достигать +28 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 25 сентября
В среду, 25 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных регионах, в частности в Прикарпатье и Закарпатье, возможны кратковременные дожди, а в некоторых местах — даже грозы. В других областях страны осадки не предполагаются. Ветер преимущественно южного и юго-восточного направления, его скорость составит 7-12 м/с.
Температурный режим ночью будет колебаться в пределах +9…+14 °С, на побережье морей температура может повышаться до +17 °C. Днем температура воздуха достигнет +23...+28 °C, в западных областях будет прохладнее — +18...+23°C.
Погода в Киевской области 25 сентября
В Киевской области 25 сентября ожидается переменная облачность, однако осадки не ожидаются. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7-12 м/с.
Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +9...+14 °С, а днем температура повысится до +23...+28 °C. В столице ночью температура будет +11...+13 °C, а днем ожидается +25...+27 °C.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
В период с 24 по 26 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается северных, центральных и южных областей (кроме Одесской), а также Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областей.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Диденко сообщила, что в западных областях Украины испортится погода из-за циклона "Бригитта". Там пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет умеренной — в пределах от +21 до 24 °C.
В северной, центральной, южной и восточной части Украины в среду, 25 сентября, будет солнечная, сухая погода. Температура воздуха днем прогреется до +23...+28 °C.
В Киеве будет ясно, теплая погода без осадков. Температура воздуха днем будет +26 °C.
В то же время Наталья Диденко обещает, что уже через несколько дней будет ощутимо похолодание, однако температура еще будет меняться.
"Ощутимое похолодание ориентировочно — 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко", — пишет Диденко.
Ранее мы писали, что синоптики спрогнозировали погоду во Львове и области завтра, 25 сентября. Там обещают осадки, которые будут локально идти с утра до вечера.
Напомним, синоптики спрогнозировали последние теплые дни в Киеве. Завтра температура воздуха прогреется до +26 °C.
Читайте Новини.LIVE!