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Синоптики повідомили, мешканцям яких областей варто готуватися до дощів завтра

24 вересня 2024 20:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня — де пройдуть дощі
Люди йдуть під парасолею в дощ. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 25 вересня, на території України очікується мінлива хмарність. Вночі опади прогнозуються на Прикарпатті та Закарпатті, а вдень дощі можуть зачепити західні області. Температура повітря сягатиме +28 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 вересня

У середу, 25 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі в західних регіонах, зокрема на Прикарпатті та Закарпатті, можливі короткочасні дощі, а в деяких місцях навіть грози. В інших областях країни опадів не передбачається. Вітер переважно південного та південно-східного напрямку, його швидкість становитиме 7-12 м/с.

Температурний режим вночі коливатиметься в межах +9...+14 °С, на узбережжі морів температура може підвищуватися до +17 °C. Вдень температура повітря досягне +23...+28 °C, в західних областях буде прохолодніше — +18...+23 °C.

погода в Україні
Погода в Україні на 25 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 25 вересня

У Київській області 25 вересня очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Вітер буде дути з південного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться в межах +9...+14 °С, а вдень температура підвищиться до +23...+28 °C. У столиці вночі температура становитиме +11...+13 °C, а вдень очікується +25...+27 °C.

погода
Погода в Україні на 25 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

У період з 24 по 26 вересня в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується північних, центральних та південних областей (за винятком Одеської), а також Харківської, Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей.

небезпека
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Діденко повідомила, що у західних областях України зіпсується погода через циклон "Брігітта". Там пройдуть дощі, можливі грози. Температура повітря буде помірною — в межах від +21 до 24 °C.

циклон
Карта циклонів. Фото: Wetterpade

У північній, центральній, південній та східній частинах України у середу, 25 вересня, буде сонячна, суха погода. Температура повітря вдень прогріється до +23...+28 °C.

У Києві буде ясна, тепла погода без опадів. Температура повітря вдень становитиме +26 °C. 

Водночас Наталка Діденко обіцяє, що вже за кілька днів буде відчутне похолодання, проте температура ще буде змінюватися. 

"Відчутніше похолодання орієнтовно — 29-го вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко", — пише Діденко. 

погода від Діденко
Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що синоптики спрогнозували погоду у Львові та області на завтра, 25 вересня. Там обіцяють опади, які локально йтимуть з ранку до вечора.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували останні теплі дні у Києві. Завтра температура повітря прогріється до +26 °C.

Київ Україна синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря

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