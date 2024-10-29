Прогноз погоды в Украине в среду 30 октября от синоптиков

Женщина гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 30 октября, Украину ожидает переменная облачность. Западные и центральные регионы накроют дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 октября от Укргидрометцентра

30 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. На западе страны, а также Житомирской и Винницкой областях возможен небольшой дождь. На остальной территории осадков не предполагается.

Ветер будет преимущественно западному направлению, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °C, а в восточных областях и Сумской области от +3 °C до -2 °C. Днем столбики термометров покажут +10...+15 °C.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 октября от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко отметила, что 30 октября на Украине ожидается усиление облачности. По прогнозам синоптиков, на западе, в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны небольшие дожди.

На остальной территории осадки пока не прогнозируются, и погода будет оставаться комфортной для осенних прогулок. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +12 °C до +17 °C, а на северо-востоке будет немного прохладнее — +9...+12 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Украине 30 октября от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в западных областях Украины прогнозируется небольшой дождь, а на большинстве территории осадки маловероятны. В течение ночи и утра местами будут туманы, что усложнять видимость на дорогах. Ветер ожидается слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +3 до +8 °С, на северо-востоке возможны понижения до 0 °С. Днем температура поднимется до +9…+14 °С, а в Крыму и Закарпатье — до +16 °С.

Напомним, синоптики рассказали, как в течение этой недели резко изменится погода и в каких областях станет прохладнее.

Также во Львове ожидаются умеренные осадки, но в течение дня погода изменится.