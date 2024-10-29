Прогноз погоди в Україні у середу 30 жовтня від синоптиків

Жінка гуляє під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 30 жовтня, Україну очікує мінлива хмарність. Західні та центральні регіони накриють дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 жовтня від Укргідрометцентру

30 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях можливий невеликий дощ. На решті території опадів не передбачається.

Вітер буде переважно західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...+7 °C, а в східних областях та Сумщині — від +3 °C до -2 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+15 °C.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 жовтня від Наталки Діденко

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 30 жовтня в Україні очікується посилення хмарності. За прогнозами синоптиків, на заході, у Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях можливі невеликі дощі.

На решті території опади поки не прогнозуються, і погода залишатиметься комфортною для осінніх прогулянок. Протягом дня температура повітря коливатиметься від +12 °C до +17 °C, а на північному сході буде трохи прохолодніше — +9...+12 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 30 жовтня від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у західних областях України прогнозують невеликий дощ, а на більшості території опади малоймовірні. Протягом ночі та ранку місцями виникатимуть тумани, що ускладнюватимуть видимість на дорогах. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3 °С до +8 °С, на північному сході можливі зниження до 0 °С. Вдень температура підніметься до +9…+14 °С, а в Криму та на Закарпатті — до +16 °С.

Нагадаємо, синоптики розповіли, як впродовж цього тижня різко зміниться погода та в яких областях стане прохолодніше.

Також у Львові очікуються помірні опади вранці, але упродовж дня погода зміниться.