Погода в Украине 21 апреля - ожидается теплый день без дождя

Синоптики порадовали украинцев теплой погодой — прогноз на завтра
В Украине в понедельник, 21 апреля, прогнозируют облачную погоду без осадков. Столбики термометров будут показывать около +21...+26 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды на 21 апреля от Укргидрометцентра
Завтра ожидается переменная облачность, но без осадков — только днем на юге местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет менять направление, скорость 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +8...+13 °С;
- днем +21...+26 °С, в Карпатах и на побережье морей — +15...+20 °С.
Прогноз погоды на 21 апреля от Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, в понедельник в Украине будет солнечная и теплая погода — воздух прогреется до +20...+24 °С и только в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами.
В то же время в Киеве завтра ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24 °С.
Напомним, в течение недели в Украине будет очень теплая погода, но местами пройдут дожди.
А во Львов завтра придет летнее тепло — столбики термометров покажут +26 °С.
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