Погода в Украине 21 апреля - ожидается теплый день без дождя

Люди гуляют в парке. Иллюстративное фото: Facebook/Наталка Диденко

В Украине в понедельник, 21 апреля, прогнозируют облачную погоду без осадков. Столбики термометров будут показывать около +21...+26 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на 21 апреля от Укргидрометцентра

Завтра ожидается переменная облачность, но без осадков — только днем на юге местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет менять направление, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +8...+13 °С;

днем +21...+26 °С, в Карпатах и на побережье морей — +15...+20 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 21 апреля от Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, в понедельник в Украине будет солнечная и теплая погода — воздух прогреется до +20...+24 °С и только в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В то же время в Киеве завтра ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24 °С.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в течение недели в Украине будет очень теплая погода, но местами пройдут дожди.

А во Львов завтра придет летнее тепло — столбики термометров покажут +26 °С.