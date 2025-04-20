Погода в Україні 21 квітня - очікується теплий день без дощу

Синоптики порадували українців теплою погодою — прогноз на завтра
В Україні у понеділок, 21 квітня, прогнозують хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть близько +21...+26 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди на 21 квітня від Укргідрометцентру
Завтра очікується мінлива хмарність, але без опадів — лише вдень на півдні місцями пройде короткочасний дощ та гроза. Вітер змінюватиме напрямок, швидкість 3-8 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +8...+13 °С;
- вдень +21...+26 °С, в Карпатах та на узбережжі морів — +15...+20 °С.
Прогноз погоди на 21 квітня від Діденко
За словами синоптика Наталки Діденко, у понеділок в Україні буде сонячна та тепла погода — повітря прогріється до +20...+24 °С та лише в Криму й Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Водночас у Києві завтра очікується суха сонячна погода з температурою повітря до +24 °С.
Нагадаємо, протягом тижня в Україні буде дуже тепла погода, але подекуди пройдуть дощі.
А до Львова завтра прийде літнє тепло — стовпчики термометрів покажуть +26 °С.
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