Погода в Україні 21 квітня - очікується теплий день без дощу

Люди гуляють у парку. Ілюстративне фото: Facebook/Наталка Діденко

В Україні у понеділок, 21 квітня, прогнозують хмарну погоду без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть близько +21...+26 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 21 квітня від Укргідрометцентру

Завтра очікується мінлива хмарність, але без опадів — лише вдень на півдні місцями пройде короткочасний дощ та гроза. Вітер змінюватиме напрямок, швидкість 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +8...+13 °С;

вдень +21...+26 °С, в Карпатах та на узбережжі морів — +15...+20 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 21 квітня від Діденко

За словами синоптика Наталки Діденко, у понеділок в Україні буде сонячна та тепла погода — повітря прогріється до +20...+24 °С та лише в Криму й Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Водночас у Києві завтра очікується суха сонячна погода з температурою повітря до +24 °С.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, протягом тижня в Україні буде дуже тепла погода, але подекуди пройдуть дощі.

А до Львова завтра прийде літнє тепло — стовпчики термометрів покажуть +26 °С.