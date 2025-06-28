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Главная Метео Синоптики предупреждают о дождях и ветре — где испортится погода

Синоптики предупреждают о дождях и ветре — где испортится погода

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 22:16
Погода в Украине на завтра, 29 июня — объявлена опасность
Ветреная и дождливая погода. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 29 июня от Укргидрометцентра Погода на 29 июня от Наталки Диденко

Во всех областях Украины в воскресенье, 29 июня, ожидается теплая погода. Однако в некоторых регионах будет шквальный ветер и сильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Погода в Украине 29 июня от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что 29 июня в западных областях и на Левобережье будут небольшие кратковременные дожди, в Сумской и Полтавской областях — умеренные. Однако на остальной территории без осадков.

В то же время ожидается северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с, а ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °C, однако днем поднимется до +21...26 °C, на Закарпатье будет несколько теплее — до +29 °C.

Погода в Україні 29 червня
Карта температуры в Украине 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

Поскольку 29 июня ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с, синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

В Україні 29 червня оголосили І рівень небезпеки
Предупреждение об опасных явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Украинцев предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода на 29 июня от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что после временного ветряного затишья в воскресенье снова вернется сильный ветер. По ее прогнозам, завтра в Украине вероятны периодические локальные дожди. Однако и солнца будет много — переменчивая погода.

Якою буде погода в Україні 29 червня
Прогноз погоды в Украине 29 июня. Фото: Meteopost

Температура воздуха ночью будет сдержанная, но в течение дня ожидается +21...+28 °C.

Напомним, 28 июня Киев накрыла сильная гроза и град. Из-за этого в столице приспустят главный флаг Украины.

В то же время в Минздраве дали советы, как уберечься от теплового удара во время жары в Украине.

синоптик прогноз погоды погода в Украине ветер гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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