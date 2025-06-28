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Головна Метео Синоптики попереджають про дощі і вітер — де зіпсується погода

Синоптики попереджають про дощі і вітер — де зіпсується погода

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 22:16
Погода в Україні на завтра, 29 червня — оголошено небезпеку
Вітряна і дощова погода. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 29 червня від Укргідрометцентру Погода на 29 червня від Наталки Діденко

У всіх областях України у неділю, 29 червня, очікується тепла погода. Однак в деяких регіонах буде шквальний вітер та сильні грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 червня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що 29 червня у західних областях та на Лівобережжі будуть невеликі короткочасні дощі, на Сумщині та Полтавщині — помірні. Однак на решті території без опадів.

Водночас очікується північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с, а вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви сягатимуть 15-20 м/с. 

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, проте вдень підніметься до +21...26 °C, на Закарпатті буде дещо тепліше — до +29 °C.

Погода в Україні 29 червня
Карта температури в Україні 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

Оскільки 29 червня вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

В Україні 29 червня оголосили І рівень небезпеки
Попередження про небезпечні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Українців попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних,    будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода на 29 червня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що після тимчасового вітряного затишшя в неділю знову повернеться сильний вітер. За її прогнозами, завтра в Україні ймовірні періодичні локальні дощі. Проте й сонця буде багато — мінлива погода.

Якою буде погода в Україні 29 червня
Прогноз погоди в Україні 29 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря вночі буде стримана, але протягом дня очікується +21...+28 °C.

Нагадаємо, 28 червня Київ накрила сильна гроза та град. Через це у столиці приспустять головний прапор України.

Водночас у МОЗ дали поради, як вберегтися від теплового удару під час спеки в Україні.

синоптик прогноз погоди погода в Україні вітер гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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