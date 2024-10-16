Прогноз погоды в Украине на завтра 17 октября

Люди гуляют в дождливую погоду. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В четверг, 17 октября, Украину ожидает переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 октября от Укргидрометцентра

17 октября Украину охватит облачная погода с прояснениями. В южных, восточных регионах, на Днепропетровщине, а ночью также в Черкасской и Кировоградской областях, возможны небольшие дожди. На остальной территории страны осадков не ожидается.

В западных, Житомирской и Винницкой областях прогнозируют местами туман ночью и утром. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью на западе, Житомирской и Винницкой областях опустится до -3 °C. На севере +1...+6°C, возможны заморозки на почве до -3°C. В центральных и южных регионах температура будет колебаться от +3...+8 °C. Днем воздух прогреется до +7...+12°C, а в Закарпатье — до +15°C.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 октября от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 17 октября погода в Украине принесет резкие колебания температуры. Ночью ожидаются заморозки от -4 °C, а днем температура поднимется до +16 °C в Закарпатье и Крыму. Большинство областей столкнется с ночными морозами 0...-4 °C, о чем предупреждает синоптика Наталья Диденко.

Антициклон Werner будет способствовать поступлению холодного арктического воздуха, так что в ночь на вторник большинство регионов почувствует первые настоящие осенние морозы. Днем температура будет колебаться от +8 до +14 °C по стране.

Небольшие дожди возможны только на востоке Украины, остальная часть страны останется без осадков.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Украине 17 октября от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в четверг, 17 октября, на Юге, Центре и Востоке, ночью и утром ожидаются небольшие дожди, однако днем осадки прекратятся на всей территории страны, за исключением Крыма. В западных и центральных регионах возможны туманы. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с, а на Западе – переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, днем от +8 до +13 °С, а в западных областях возможны ночные заморозки до -3 °С.

Напомним, что погода во Львове и области завтра, 17 октября, будет прохладной. Дожди синоптики не прогнозируют, а ночью следует готовиться к морозу.

Также мы писали, что завтра, 17 октября, в Одесской области ожидают погодные явления I (желтого) уровня опасности. Жителей региона предупреждают о сильном ветре и шторме на море. А в ближайшие дни регион ожидают первые заморозки.