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Синоптики попередили регіони, які завтра накриє небезпечна погода

16 жовтня 2024 20:22
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 жовтня
Люди гуляють у дощову погоду. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 17 жовтня, Україну очікує мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 жовтня від Укргідрометцентру

17 жовтня Україну охопить переважно хмарна погода з проясненнями. У південних, східних регіонах, на Дніпропетровщині, а вночі також на Черкащині та Кіровоградщині можливі невеликі дощі. На решті території країни опадів не очікується.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують місцями туман уночі та вранці. Вітер переважно північний і північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі на заході, у Житомирській та Вінницькій областях опуститься до -3 °C. На півночі +1...+6 °C, можливі заморозки на ґрунті до -3 °C. У центральних та південних регіонах температура коливатиметься в межах +3...+8 °C. Удень повітря прогріється до +7...+12 °C, а на Закарпатті — до +15 °C.

Погода в Україні 17 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 жовтня від Наталки Діденко

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 17 жовтня, погода в Україні принесе різкі коливання температури. Вночі очікуються заморозки від -4 °C, а вдень температура підніметься до +16 °C на Закарпатті та в Криму. Більшість областей стикнеться з нічними морозами 0...-4 °C, про що попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Антициклон Werner сприятиме надходженню холодного арктичного повітря, тож у ніч проти вівторка більшість регіонів відчує перші справжні осінні морози. Вдень температура коливатиметься від +8 до +14 °C по країні.

Невеликі дощі можливі лише на сході України, інша частина країни залишиться без опадів.

Температурна карта. Фото: Метеопост
Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 17 жовтня від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у четвер, 17 жовтня, на півдні, центрі та сході України вночі та вранці очікуються невеликі дощі, проте вдень опади припиняться на всій території країни, за винятком Криму. У західних та центральних регіонах можливі тумани. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с, а на заході — змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +2 до +7 °С, вдень — від +8 до +13 °С, а в західних областях можливі нічні заморозки до -3 °С.

Нагадаємо, що погода у Львові та області завтра, 17 жовтня, буде прохолодною. Дощів синоптики не прогнозують, а вночі слід готуватися до морозу. 

Також ми писали, що завтра, 17 жовтня, в Одеській області очікують погодні явища І (жовтого) рівня небезпеки. Мешканців регіону попереджають про сильний вітер та шторм на морі. А найближчими днями регіон очікують перші заморозки.  

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