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Синоптики предупредили о штормовой угрозе в Украине завтра

3 ноября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 4 ноября — синоптики предупредили о шторме
Дождь и похолодание. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 4 ноября, длительному пребыванию на улице не будет способствовать. Синоптики предупреждают о шквальном ветре и снеге с дождем. Температура воздуха будет достигать +13 °C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 4 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, понедельник, 4 ноября, будет в Украине облачным с прояснениями.

В восточных и северо-восточных областях ожидается умеренный мокрый снег. На остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с в Украине. Везде, кроме Закарпатья, прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью от +3 до -2 °C. В северной части 0...+5 °C, днем +4...+9 °C, на юге страны +8...+13 °C.

погода 4 ноября
Погода в Украине 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 4 ноября

В Киеве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, который местами превратится в снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 0...+5 °С;
  • днем +4...+9 °С;
  • в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
погода киевщине
Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение на 4 ноября

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине в понедельник, 4 ноября.

На всей территории страны, кроме Закарпатья, завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Уровень опасности первый — желтый.

штормовое поредание
Штормовое предупреждение на 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко

Завтра в Украине ожидается соединение влажного циклона и холодного арктического воздуха. Поэтому в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Полтавской области будет мокрый снег и налипание мокрого снега. Днем снег перейдет в дождь, после чего осадки не прогнозируются.

По словам синоптика, в ближайшую ночь еще небольшие осадки пройдут по северу Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха завтра:

  • ночью -2...+5 °C;
  • днем +4...+8 °C, на юге — +8...+11 °C.

Однако порывы сильного северного ветра в понедельник будут достигать штормового уровня до 15-20 м/с.

погода от Диенко
Погода в Украине. Фото: Наталья Диденко

В Киеве ночью возможен небольшой дождь, а днем без осадков. Температура воздуха ночью будет +3...+5 °C, днем — +5...+7 °C.

Также прогнозируется сильный северный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Диденко
Скриншот сообщения Диденко

Напомним, завтра во Львове будет пасмурно. Однако температура воздуха повысится до +9 °С

Также 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.

Украина Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик штормовое предупреждение

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