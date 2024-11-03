Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Синоптики попередили про штормову загрозу в Україні завтра arrow

Синоптики попередили про штормову загрозу в Україні завтра

3 листопада 2024 20:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 4 листопада — синоптики попередили про шторм
Дощ та похолодання. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 4 листопада, тривалому перебуванню на вулиці не сприятиме. Синоптики попереджають про шквальний вітер та сніг із дощем. Температура повітря сягатиме +13 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Погода в Україні 4 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, понеділок, 4 листопада, буде в Україні хмарним із проясненнями.

У східних та північно-східних областях очікується помірний мокрий сніг та дощ. На решті території — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні. Скрізь, крім Закарпаття, прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від +3 °C до -2 °C. У північній частині 0...+5 °C, вдень +4...+9 °C, на півдні країни +8...+13 °C.

погода 4 листопада
Погода в Україні 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 4 листопада

У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий дощ, який місцями перетвориться у сніг.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 0...+5 °С;
  • вдень +4...+9 °С;
  • у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.
погода київщині
Погода у Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження на 4 листопада

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили про небезпечні  метеорологічні явища в Україні у понеділок, 4 листопада. 

По всій території країни, крім Закарпаття, завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності перший — жовтий. 

штормове поередження
Штормове попередження на 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталії Діденко

Завтра в Україні очікується поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря. Тому на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині буде мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Вдень сніг перейде в дощ, після чого опадів не прогнозують.

За словами синоптика, найближчої ночі ще невеликі опади пройдуть по півночі України, на решті території — переважатиме суха погода.

Температура повітря завтра:

  • вночі -2...+5 °C;
  • вдень +4...+8 °C, на півдні — +8...+11 °C.

Однак пориви сильного північного вітру у понеділок досягатимуть штормового рівня, до 15-20 м/с.

погода від Діенко
Погода в Україні. Фото: Наталка Діденко

У Києві вночі ймовірний невеликий дощ, а вдень буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +3...+5 °C, вдень — +5...+7 °C.

Також прогнозують сильний північний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Діденко
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, завтра у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С

Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.

Україна Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик штромове попередження

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:28 Сирський привітав бійців інженерних військ зі святом

20:25 Динамо розгромило Інгулець — Михавко забив третій автогол

20:20 Синоптики попередили про штормову загрозу в Україні завтра

19:51 У Сумах пролунали потужні вибухи

19:28 Військові можуть отримати до 243 тисяч — за що платять

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

18:46 В Іспанії монархів закидав багном розлючений натовп — відео

18:42 Війна загрожує морським мешканцям Чорного моря — які наслідки

18:31 У Києві відбулась акція Free Azov — відео

18:16 Синоптики попереджають одеситів про небезпечну погоду на завтра

18:13 Вітер та сніг ненадовго — прогноз погоди на тиждень

20:28 Сирський привітав бійців інженерних військ зі святом

20:25 Динамо розгромило Інгулець — Михавко забив третій автогол

20:20 Синоптики попередили про штормову загрозу в Україні завтра

19:51 У Сумах пролунали потужні вибухи

19:28 Військові можуть отримати до 243 тисяч — за що платять

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

18:46 В Іспанії монархів закидав багном розлючений натовп — відео

18:42 Війна загрожує морським мешканцям Чорного моря — які наслідки

18:31 У Києві відбулась акція Free Azov — відео

18:16 Синоптики попереджають одеситів про небезпечну погоду на завтра

18:13 Вітер та сніг ненадовго — прогноз погоди на тиждень

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині