Прогноз погоди в Україні 4 листопада — синоптики попередили про шторм

Синоптики попередили про штормову загрозу в Україні завтра
Погода в Україні завтра, 4 листопада, тривалому перебуванню на вулиці не сприятиме. Синоптики попереджають про шквальний вітер та сніг із дощем. Температура повітря сягатиме +13 °C.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Погода в Україні 4 листопада
За прогнозом Укргідрометцентру, понеділок, 4 листопада, буде в Україні хмарним із проясненнями.
У східних та північно-східних областях очікується помірний мокрий сніг та дощ. На решті території — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні. Скрізь, крім Закарпаття, прогнозують пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі від +3 °C до -2 °C. У північній частині 0...+5 °C, вдень +4...+9 °C, на півдні країни +8...+13 °C.
Погода у Києві 4 листопада
У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий дощ, який місцями перетвориться у сніг.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі 0...+5 °С;
- вдень +4...+9 °С;
- у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.
Штормове попередження на 4 листопада
В Українському гідрометеорологічному центрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні у понеділок, 4 листопада.
По всій території країни, крім Закарпаття, завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Рівень небезпечності перший — жовтий.
Прогноз від Наталії Діденко
Завтра в Україні очікується поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря. Тому на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині буде мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Вдень сніг перейде в дощ, після чого опадів не прогнозують.
За словами синоптика, найближчої ночі ще невеликі опади пройдуть по півночі України, на решті території — переважатиме суха погода.
Температура повітря завтра:
- вночі -2...+5 °C;
- вдень +4...+8 °C, на півдні — +8...+11 °C.
Однак пориви сильного північного вітру у понеділок досягатимуть штормового рівня, до 15-20 м/с.
У Києві вночі ймовірний невеликий дощ, а вдень буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +3...+5 °C, вдень — +5...+7 °C.
Також прогнозують сильний північний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
Нагадаємо, завтра у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С
Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.
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