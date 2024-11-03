Прогноз погоди в Україні 4 листопада — синоптики попередили про шторм

Дощ та похолодання. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 4 листопада, тривалому перебуванню на вулиці не сприятиме. Синоптики попереджають про шквальний вітер та сніг із дощем. Температура повітря сягатиме +13 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 4 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, понеділок, 4 листопада, буде в Україні хмарним із проясненнями.

У східних та північно-східних областях очікується помірний мокрий сніг та дощ. На решті території — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні. Скрізь, крім Закарпаття, прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від +3 °C до -2 °C. У північній частині 0...+5 °C, вдень +4...+9 °C, на півдні країни +8...+13 °C.

Погода в Україні 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 4 листопада

У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий дощ, який місцями перетвориться у сніг.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...+5 °С;

вдень +4...+9 °С;

у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.

Погода у Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження на 4 листопада

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні у понеділок, 4 листопада.

По всій території країни, крім Закарпаття, завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності перший — жовтий.

Штормове попередження на 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталії Діденко

Завтра в Україні очікується поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря. Тому на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині буде мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Вдень сніг перейде в дощ, після чого опадів не прогнозують.

За словами синоптика, найближчої ночі ще невеликі опади пройдуть по півночі України, на решті території — переважатиме суха погода.

Температура повітря завтра:

вночі -2...+5 °C;

вдень +4...+8 °C, на півдні — +8...+11 °C.

Однак пориви сильного північного вітру у понеділок досягатимуть штормового рівня, до 15-20 м/с.

Погода в Україні. Фото: Наталка Діденко

У Києві вночі ймовірний невеликий дощ, а вдень буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +3...+5 °C, вдень — +5...+7 °C.

Також прогнозують сильний північний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, завтра у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С

Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.