Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Синоптики предупредили о непогоде завтра — к чему готовиться arrow

Синоптики предупредили о непогоде завтра — к чему готовиться

1 ноября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 2 ноября от Укргидрометцентра
Девушка под дождем. Фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в субботу 2 ноября ожидается с сильным ветром и дождями. Синоптики предупреждают об опасности.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в пятницу, 1 ноября.

Читайте также:
Опасные погодные условия 2 ноября
Опасные погодные условия: 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение синоптиков на 2 ноября

Метеорологи прогнозируют опасные погодные явления на 2 ноября по всей территории Украины — порывы ветра будут достигать скорости до 15-20 м/с.

Первый уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 2 ноября

В течение 2 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях, а также днем по всей территории страны — небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +5...+10 °C, днем +9...+14 °C. На юге страны до +19 °C, в западных и северных областях +5...+10 °C.

Погода на 2 ноября
Погода на 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 2 ноября

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который обусловит дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре, а с обеда — только на востоке и западе.

Холодный воздух спровоцирует сильный ветер, который будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 м/с. 

В тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения — ожидается похолодание до дневных +6...+10 °C.

Прогноз Наталки Диденко на 2 ноября
Прогноз Наталки Диденко на 2 ноября. Фото: скриншот

"Лишь юг еще немного побудет в теплой погоде, +11...+16 °C, местами до +16...+18 °C. Однако и на юге в воскресенье уже существенно снизится температура воздуха", — говорится в сообщении.

В Киеве 2 ноября предполагается похолодание до +9 °C, в воскресенье до +6 °C. Также ожидается сильный северо-западный ветер со штормовым порывом, а днем в субботу пройдет небольшой дождь.

Сообщение Наталки Диденко
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 2 ноября Игоря Кибальчича

В западных областях местами 2 ноября ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6...+11 °C.

В северных областях ночью будет дождливо, днем — без существенных осадков. Порывы ветра — до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °C, днем снизится до +5...+10 °C.

В центральных областях ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Также прогнозируют сильный ветер с порывами до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °C, днем +10...+15 °C.

В южной части Украины и в Крыму ожидается переменная облачность и без дождей. Порывы ветра днем — до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °C, днем +15...+20 °C.

В восточных областях ночью без осадков, утром и днем прогнозируют небольшой дождь и порывистый ветер до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °C, днем +11...+16 °C.

Температурная карта на 2 ноября
Температурная карта на 2 ноября. Фото: скриншот

Напомним, 2 ноября в Харькове ожидаются опасные погодные условия — шквальный ветер и дождь.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области 2 ноября будет облачно , также ожидаются небольшие осадки. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

похолодание Укргидрометцентр погода дождь ветер штормовое предупреждение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:20 "Киевстар" запускает новые номера с кодом 077 — что известно

01:32 Мужчина проигнорировал боевую повестку — как его наказал суд

00:54 УАФ дисквалифицировала игрока, лишившего Шахтер победы над Динамо

00:46 Полиция показала видео последствий удара РФ по Харькову

00:30 Мобилизация "афганцев" в возрасте 50+ — возможно ли это

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

00:04 Динамо вошло в ТОП-10 лучших футбольных академий в мире

1 ноября 2024

23:59 БпЛА попал по многоэтажке в Сумах, есть раненые — фото

23:53 Военный после лечения не вернулся в ВСУ — как наказал суд

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

23:22 Звезда Челси ушел от жены с детьми к горячей красотке

02:20 "Киевстар" запускает новые номера с кодом 077 — что известно

01:32 Мужчина проигнорировал боевую повестку — как его наказал суд

00:54 УАФ дисквалифицировала игрока, лишившего Шахтер победы над Динамо

00:46 Полиция показала видео последствий удара РФ по Харькову

00:30 Мобилизация "афганцев" в возрасте 50+ — возможно ли это

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

00:04 Динамо вошло в ТОП-10 лучших футбольных академий в мире

1 ноября 2024

23:59 БпЛА попал по многоэтажке в Сумах, есть раненые — фото

23:53 Военный после лечения не вернулся в ВСУ — как наказал суд

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

23:22 Звезда Челси ушел от жены с детьми к горячей красотке

Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Text

11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали