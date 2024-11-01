Погода в Украине 2 ноября от Укргидрометцентра

Девушка под дождем. Фото: freepik

Погода в Украине в субботу 2 ноября ожидается с сильным ветром и дождями. Синоптики предупреждают об опасности.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в пятницу, 1 ноября.

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Опасные погодные условия: 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение синоптиков на 2 ноября

Метеорологи прогнозируют опасные погодные явления на 2 ноября по всей территории Украины — порывы ветра будут достигать скорости до 15-20 м/с.

Первый уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 2 ноября

В течение 2 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях, а также днем по всей территории страны — небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +5...+10 °C, днем +9...+14 °C. На юге страны до +19 °C, в западных и северных областях +5...+10 °C.

Погода на 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 2 ноября

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который обусловит дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре, а с обеда — только на востоке и западе.

Холодный воздух спровоцирует сильный ветер, который будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 м/с.

В тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения — ожидается похолодание до дневных +6...+10 °C.

Прогноз Наталки Диденко на 2 ноября. Фото: скриншот

"Лишь юг еще немного побудет в теплой погоде, +11...+16 °C, местами до +16...+18 °C. Однако и на юге в воскресенье уже существенно снизится температура воздуха", — говорится в сообщении.

В Киеве 2 ноября предполагается похолодание до +9 °C, в воскресенье до +6 °C. Также ожидается сильный северо-западный ветер со штормовым порывом, а днем в субботу пройдет небольшой дождь.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 2 ноября Игоря Кибальчича

В западных областях местами 2 ноября ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6...+11 °C.

В северных областях ночью будет дождливо, днем — без существенных осадков. Порывы ветра — до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °C, днем снизится до +5...+10 °C.

В центральных областях ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Также прогнозируют сильный ветер с порывами до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °C, днем +10...+15 °C.

В южной части Украины и в Крыму ожидается переменная облачность и без дождей. Порывы ветра днем — до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °C, днем +15...+20 °C.

В восточных областях ночью без осадков, утром и днем прогнозируют небольшой дождь и порывистый ветер до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °C, днем +11...+16 °C.

Температурная карта на 2 ноября. Фото: скриншот

Напомним, 2 ноября в Харькове ожидаются опасные погодные условия — шквальный ветер и дождь.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области 2 ноября будет облачно , также ожидаются небольшие осадки. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.