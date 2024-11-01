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Синоптики попередили про негоду завтра — до чого готуватися

1 листопада 2024 20:20
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 2 листопада від Укргідрометцентру
Дівчина під дощем. Фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у суботу, 2 листопада, очікується з сильним вітром та дощами. Синоптики попереджають по небезпеку. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у п'ятницю, 1 листопада. 

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Небезпечні погодні умови 2 листопада
Небезпечні погодні умови 2 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження синоптиків на 2 листопада 

Метеорологи прогнозують небезпечні метеорологічні явища на 2 листопада по всій території України — пориви вітру сягатимуть швидкості до 15-20 м/с. 

І рівень небезпечності, жовтий. 

Погода в Україні 2 листопада

Протягом 2 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в західних та північних областях, а також вдень по всій території країни — невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +5...+10 °C, вдень +9...+14 °C. На півдні країни до +19 °C, у західних та північних областях +5...+10 °C.

Погодна карта на 2 листопада
Погодна карта на 2 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 2 листопада

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду — лише на сході та заході.

Холодне повітря спровокує сильний вітер, який досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 м/с. 

У тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження — очікується похолодання до денних +6...+10 °C.

Прогноз Наталки Діденко на 2 листопада
Прогноз Наталки Діденко на 2 листопада. Фото: скриншот

"Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11...+16 °C, місцями до +16...+18 °C. Проте і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря", — йдеться в повідомленні. 

У Києві 2 листопада передбачається похолодання до +9 °C, у неділю до +6 °C. Також очікується сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами, а вдень у суботу пройде невеликий дощ.

Допис Наталки Діденко
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 2 листопада Ігоря Кібальчича

У західних областях місцями 2 листопада очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11 °C.

У північних областях вночі дощитиме, вдень — без істотних опадів. Пориви вітру — до 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °C, вдень знизиться до +5…+10 °C.

У центральних областях вночі без опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Також прогнозують сильний вітер із поривами до 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °C, вдень +10…+15 °C.

У південній частині України та у Криму очікується мінлива хмарність і без дощів. Пориви вітру вдень — до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C, вдень +15…+20 °C.

У східних областях вночі без опадів, вранці та вдень прогнозують невеликий дощ та поривчастий вітер до 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °C, вдень +11…+16 °C.

Температурна карта на 2 листопада
Температурна карта на 2 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 листопада у Харкові очікуються небезпечні погодні умови — шквальний вітер та дощ. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Київській області 2 листопада буде хмарно, також очікуються незначні опади. Пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с.

похолодання Укргідрометцентр погода дощ вітер штромове попередження

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