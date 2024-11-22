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Синоптики предупредили об опасных погодных условиях завтра

22 ноября 2024 19:55
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 23 ноября — синоптики предупреждают об опасности
Снег. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в субботу, 23 ноября, ожидается нестабильная погода с осадками, ветром и гололедицей, особенно в западных и северных областях. Синоптики предупреждают об гололеде в некоторых регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 ноября

Завтра в Украине ожидается облачная погода. В западных областях синоптики предупреждают о небольшой умеренный снег ночью. Температура воздуха в регионах ночью будет колебаться от -8...-3°С, днем показатели будут около 0 °С.

"В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

В северных, кроме Сумской, Винницкой и Черкасской областях, ночью предполагается значительный мокрый снег, который продолжится днем, но с меньшей интенсивностью. Температура воздуха ночью и днем будет составлять -3...+2 °С.

На остальной территории синоптики сообщают об умеренных, местами значительных, осадках в виде дождя. Температура в течение суток будет +3...+8 °С. Днем на востоке и юго-востоке показатели термометров подскочат до +8...+13 °С.

Погода в Украине
Прогноз погоды на 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Теплее всего 23 ноября будет в Крыму — ночью +8...+13 °С, а днем +11...+16 °С.

Завтра будет преобладать северо-западный ветер, 7-12 м/с. И все же, в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидаются порывы до 17-22 м/с, ночью на юге страны местами даже 25 м/с.

синоптики предупреждают
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 ноября

В Киевской области 23 ноября будет облачная погода. Ночью ожидается мокрый снег и его налипание. Погода в северных областях Днем местами пройдет небольшой снег.

Также синоптики предупреждают об гололедице, поэтому водителям следует быть осторожнее. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью и днем будет колебаться в пределах -3...+2 °С. В столице показатели составят около 0 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В субботу, 23 ноября, в регионе на дорогах будет гололедица, ночью сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Уровень опасности первый – желтый.

"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", — заявили синоптики.

погода в Киевской области
Предупреждение о метеорологических явлениях в Киевской области 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко.

По прогнозу Диденко, на Украине в субботу ожидается переменная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

Днем основная часть осадков придется на Левобережье, тогда как западные и северные области постепенно освободятся от дождя и снега. Ветер будет оставаться порывистым и сильным.

Температура воздуха ночью и днем будет держаться около нуля. Лишь к югу днем ожидается потепление до +4…+9 °C, а на востоке до +9…+15 °C.

Диденко
Карта температур. Фото: Ventusky

Синоптик прогнозирует в Киеве в субботу мокрый снег. Ветер северо-западный, порывистый.

Температурные показатели днем и ночью около нуля.

скриншот Диденко
Пост Диденко в Facebook

Напомним, погода в Украине 23 ноября будет влажной, холодной и ветреной. Лишь на юге ожидается потепление.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 21 ноября выпал первый снег . Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники.

погода непогода Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине

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