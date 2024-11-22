Прогноз погоди в Україні 23 листопада — синоптики попереджають про небезпеку

Сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 23 листопада, очікується нестабільна погода з опадами, вітром та ожеледицею, особливо в західних і північних областях. Синоптики попереджають про ожеледицю у деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 листопада

Завтра на території України очікується хмарна погода. У західних областях синоптики попереджають про невеликий помірний сніг вночі. Температура повітря у регіонах вночі коливатиметься від -8...-3 °С, вдень показники будуть близько 0 °С.

"У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

У північних, окрім Сумської, Вінницькій та Черкаській областях вночі передбачається значний мокрий сніг, який продовжиться вдень, але з меншою інтенсивністю. Температура повітря вночі та вдень становитиме -3...+2 °С.

На решті території синоптики повідомляють про помірні, місцями значні, опади у вигляді дощу. Температура протягом доби буде +3...+8 °С. Вдень на сході та південному сході показники термометрів підскочать до +8...+13 °С.

Прогноз погоди на 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Найтепліше 23 листопада буде в Криму — вночі +8...+13 °С, а вдень +11...+16 °С.

Завтра переважатиме північно-західний вітер, 7-12 м/с. Та все ж у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях очікуються пориви до 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями навіть 25 м/с.

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 23 листопада

На Київщині 23 листопада буде хмарна погода. Вночі очікується значний мокрий сніг та його налипання. Вдень місцями пройде невеликий сніг.

Також синоптики попереджають про ожеледицю, тож водіям варто бути обережнішими. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі та вдень коливатиметься в межах -3...+2 °С. У столиці показники становитимуть близько 0 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У суботу, 23 листопада, у регіоні на дорогах буде ожеледиця, вночі значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Рівень небезпечності перший — жовтий.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", — заявили синоптики.

Попередження про метеорологічні явища на Київщині 23 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

За прогнозом Діденко, в Україні у суботу очікується мінлива погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Вдень основна частина опадів припаде на Лівобережжя, тоді як західні та північні області поступово звільняться від дощу та снігу. Вітер залишатиметься рвучким і сильним.

Температура повітря вночі та вдень триматиметься близько нуля. Лише на півдні вдень очікується потепління до +4…+9 °C, а на сході до +9…+15 °C.

Карта температур. Фото: Ventusky

Синоптик прогнозує у Києві в суботу мокрий сніг. Вітер північно-західний, рвучкий.

Температурні показники вдень і вночі близько нуля.

Пост Діденко у Facebook

Нагадаємо, погода в Україні 23 листопада буде вологою, холодною та вітряною. Лише на півдні очікується потепління.

Раніше ми писали про те, що у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники.