Прогноз погоды в Украине 11 ноября

Синоптики предупредили о морозах до -6°С — прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 11 ноября, будет сухой и холодной. Местами ожидается туман.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 11 ноября
По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями.
Ночная температура будет колебаться от +4 °С до -1 °С, в западных регионах термометры могут показывать от 0 °С до -5 °С.
Днем воздух прогреется до +3...+8 °С, на юге страны и в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +10 °С.
В западных областях ночью и утром местами возможен туман, что может понижать видимость на дорогах и создавать неудобства для водителей.
Ранее мы писали, что Одесская область встретит понедельник переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона. По побережью действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и высокого волнения моря.
А синоптик Наталья Диденко сообщила, что 11 ноября вся страна останется под влиянием антициклона.
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