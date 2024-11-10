Прогноз погоды в Украине 11 ноября

Морозная погода на улице. Фото: Tengrinews.kz

Погода в Украине завтра, 11 ноября, будет сухой и холодной. Местами ожидается туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 11 ноября

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями.

Ночная температура будет колебаться от +4 °С до -1 °С, в западных регионах термометры могут показывать от 0 °С до -5 °С.

Днем воздух прогреется до +3...+8 °С, на юге страны и в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +10 °С.

В западных областях ночью и утром местами возможен туман, что может понижать видимость на дорогах и создавать неудобства для водителей.

Погода в Украине на 11 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что Одесская область встретит понедельник переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона. По побережью действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и высокого волнения моря.

А синоптик Наталья Диденко сообщила, что 11 ноября вся страна останется под влиянием антициклона.