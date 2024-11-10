Прогноз погоди в Україні 11 листопада

Морозна погода на вулиці. Фото: Tengrinews.kz

Погода в Україні завтра, 11 листопада, буде сухою та холодною. Місцями очікується туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 11 листопада

За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні очікується мінлива хмарність з періодичними проясненнями.

Нічна температура коливатиметься в межах від +4 °С до -1 °С, у західних регіонах термометри можуть показувати від 0 °С до -5 °С.

Вдень повітря прогріється до +3...+8 °С, на півдні країни та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +10 °С.

У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман, що може знижувати видимість на дорогах і створювати незручності для водіїв.

Погода в Україні на 11 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону. По узбережжю діє штормове попередження через сильний вітер і високе хвилювання моря.

А синоптик Наталка Діденко повідомила, що 11 листопада вся країна залишиться під впливом антициклону.