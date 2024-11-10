Прогноз погоди в Україні 11 листопада

Синоптики попередили про морози до -6°С — прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 11 листопада, буде сухою та холодною. Місцями очікується туман.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 11 листопада
За прогнозами синоптиків, у понеділок в Україні очікується мінлива хмарність з періодичними проясненнями.
Нічна температура коливатиметься в межах від +4 °С до -1 °С, у західних регіонах термометри можуть показувати від 0 °С до -5 °С.
Вдень повітря прогріється до +3...+8 °С, на півдні країни та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +10 °С.
У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман, що може знижувати видимість на дорогах і створювати незручності для водіїв.
Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону. По узбережжю діє штормове попередження через сильний вітер і високе хвилювання моря.
А синоптик Наталка Діденко повідомила, що 11 листопада вся країна залишиться під впливом антициклону.
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