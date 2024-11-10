Якою буде погода в понеділок, 11 листопада, в Україні

Туман у місті. Фото: Вінниця.info

В понеділок, 11 листопада, в Україні не прогнозують серйозних опадів. Натомість вся країна залишиться й надалі під впливом антициклону, а деякі області накриє сильний туман.

Про це в неділю, 10 листопада, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 11 листопада

За прогнозами, сильних опадів не передбачається, однак у східній частині країни все ж можливий слабкий дощ.

У західній частині країни цього дня прогнозують сильні тумани. Водіям варто бути обережними на дорогах.

Карта антициклону. Фото: Наталка Діденко

За словами синоптикині, температура повітря особливо не поміняється.

"Вночі в Україні +3…+4 °С, вдень +4…+7 °С, у південній частині +6…+9 °С, на півдні Криму +10…+12 °С", — повідомила Наталка Діденко.

Пост Наталки Діденко про прогноз погоди. Фото: скриншот

В понеділок, 11 листопада, вітер буде східний, невеликий або помірний.

Нагадаємо, 10 листопада у Харкові та області не прогнозують істотних опадів. Вночі варто очікувати морози.

У Києві оголосили небезпеку через туман, однак опадів синоптики не прогнозують.