Какая будет погода в понедельник, 11 ноября, в Украине

Туман в городе. Фото: Винница.info

В понедельник, 11 ноября, в Украине не прогнозируют серьезных осадков. Зато вся страна останется и дальше под влиянием антициклона, а некоторые области накроет сильный туман.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По прогнозам, сильных осадков не ожидается, однако в восточной части страны все же возможен слабый дождь.

В западной части страны в этот день прогнозируется сильный туман. Водителям следует быть осторожными на дорогах.

Карта антициклона. Фото: Наталья Диденко

По словам синоптика, температура воздуха особо не изменится.

"Ночью в Украине +3...+4 °С, днем +4...+7 °С, в южной части +6...+9 °С, на юге Крыма +10...+12 °С", — сообщила Наталья Диденко.

Пост Натальи Диденко о прогнозе погоды. Фото: скриншот

В понедельник, 11 ноября, ветер будет восточный, небольшой или умеренный.

Напомним, 10 ноября в Харькове и области не прогнозируют существенных осадков. Ночью следует ожидать морозов.

В Киеве объявили опасность из-за тумана, однако осадков синоптики не прогнозируют.