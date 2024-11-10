Прогноз погоди в Україні у неділю, 10 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Дівчина прогулюється під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на неділю, 10 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. По всій країні без опадів, лише на півдні Одеської області дощ. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці буде туман.

Про це у суботу, 10 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 10 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі очікується +2...-3 °С, у південних областях та в Криму +2...+7 °С. Вдень буде +3...+8 °С, на Закарпатті та в південній частині +7...+12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 9 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але без опадів. Вночі та вранці буде туман. Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +2...-3 °С, вдень +3...+8 °С.

Тим часом у Києві вночі прогнозують 0...+2 °С, а вдень +6...+8 °С. Синоптики зазначили, що туман буде і в Києві. Видимість становитиме 200-500 метрів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю 10 листопада, як і в суботу, плаватимуть тумани, десь буде хмарно, а десь сонячно.

Ніч буде не зовсім холодною, невеликий мінус очікується лише в ніч проти 10 листопада в західних областях.

Впродовж дня передбачається +4...+7 °С, а на півдні та на Закарпатті +8...+12 °С.

Карта антициклону. Фото: DWD

Нагадаємо, що у Львові та області в неділю, 10 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, а температура повітря вдень буде в межах +5...+ 10 °С.

Також ми повідомляли, що погода у Харкові та області сьогодні, 10 листопада, буде без істотних опадів. Вночі очікуються морози до -2 °С.