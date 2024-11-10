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Синоптики предупредили о тумане — прогноз погоды на сегодня

10 ноября 2024 06:03
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 10 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Девушка гуляет под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. По всей стране без осадков, на юге Одесской области дождь. В западных, северных и центральных областях ночью и утром будет туман.

Об этом в субботу, 10 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Синоптики предупредили о тумане — прогноз погоды на сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается +2...-3 °С, в южных областях и Крыму +2...+7 °С. Днем будет +3...+8 °С, в Закарпатье и в южной части +7...+12 °С.

Синоптики предупредили о тумане — прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 9 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром будет туман. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +2...-3 °С, днем +3...+8 °С.

Тем временем в Киеве ночью прогнозируют 0...+2 °С, а днем +6...+8 °С. Синоптики отметили, что туман будет и в Киеве. Видимость составит 200-500 метров.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье 10 ноября, как и в субботу, будут плавать туманы, где будет облачно, а где-то солнечно.

Ночь будет не совсем холодной, небольшой минус ожидается только в ночь на 10 ноября в западных областях.

В течение дня предполагается +4...+7 °С, а на юге и Закарпатье +8...+12 °С.

На западе и севере Украины туман - прогноз погоды на сегодня - фото 3
Карта антициклона. Фото: DWD

Напомним, что во Львове и области в воскресенье, 10 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют, а температура воздуха днем будет в пределах +5…+10 °С.

Также мы сообщали, что погода в Харькове и области сегодня, 10 ноября, будет без существенных осадков. Ночью ожидаются морозы до -2°С.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

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06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в ноябре

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