Прогноз погоды в Украине 18 декабря от Укргидрометцентра и Натальи Диденко.

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине, в среду, 18 декабря, будет облачная с прояснениями. В ряде областей пройдет мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит +9 °C. Местами усилится ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр во вторник, 17 декабря.

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Погода в Украине 18 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Небольшой дождь и мокрый снег возможны в восточных, северо-восточных, западных и центральных областях ночью и днем. На остальных территориях осадков не предполагается.

В Карпатах и ​​на востоке страны на дорогах прогнозируется гололедица.

Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье синоптики прогнозируют сильнейшие порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха на западе и юге ночью будет +1…+6 °C. Днем ожидается +4…+9 °C.

В центральных, северных и восточных областях ночью столбики термометров зафиксируют +3...-2 °C, днем ​​0...+5 °C.

Погода в Киеве 18 декабря

На территории столицы ветер будет фиксироваться северо-западный с порывами 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха в столице ночью составит 0...+2 °C, а днем ​​— +2...+4 °C.

Погода в Украине 18 декабря от Наталки Диденко

Карта погоды от Натальи Диденко. Фото: Наталья Диденко

В среду, 18 декабря, в большинстве регионов Украины, по информации синоптика, температура воздуха будет держаться в пределах 0...+10 °C.

В течение 18 декабря ожидается +2...+6 °C в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В Полтавской области будет 0...+3 °C.

В западных областях и южной части температура воздуха достигнет +5...+10 °C.

"Ветер будет оставаться северо-западным, порывистым, однако на западе, севере и в центре станет понемногу ослабевать, а вот в восточной части Украины и на юге еще местами порывы до 15-20 метров в секунду", — отметила Диденко.

Она добавила, что в восточных областях и Сумской области возможен небольшой мокрый снег, а на западе пройдут незначительные периодические дожди. На остальной территории Украины осадков не предполагается.

В Киеве завтра, 18 декабря, как утверждает Диденко, без осадков. Однако прогнозируется северо-западный порывистый ветер. Температура воздуха ночью опустится до 0...+2 °C, днем ​​в столице будет +2...+4 °C.

"19-20 декабря снова потеплеет, а вот 20-21 декабря начнет температура воздуха снижаться. Вплоть до Рождества в Украине никаких особых морозов не предвидится", — добавила синоптик.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 18 декабря

Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

По данным синоптиков, на высокогорье восточной части Закарпатской области 18 декабря сохраняется снеголавинная опасность. Там из-за снегопадов и вьюги, повышающих риск схода лавин объявлен III уровень опасности — оранжевый.

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