Прогноз погоды в Украине 18 декабря от Укргидрометцентра и Натальи Диденко.

Синоптики назвали регионы, где завтра будет опасная погода
Погода в Украине, в среду, 18 декабря, будет облачная с прояснениями. В ряде областей пройдет мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит +9 °C. Местами усилится ветер.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр во вторник, 17 декабря.
Погода в Украине 18 декабря
Небольшой дождь и мокрый снег возможны в восточных, северо-восточных, западных и центральных областях ночью и днем. На остальных территориях осадков не предполагается.
В Карпатах и на востоке страны на дорогах прогнозируется гололедица.
Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье синоптики прогнозируют сильнейшие порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха на западе и юге ночью будет +1…+6 °C. Днем ожидается +4…+9 °C.
В центральных, северных и восточных областях ночью столбики термометров зафиксируют +3...-2 °C, днем 0...+5 °C.
Погода в Киеве 18 декабря
На территории столицы ветер будет фиксироваться северо-западный с порывами 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха в столице ночью составит 0...+2 °C, а днем — +2...+4 °C.
Погода в Украине 18 декабря от Наталки Диденко
В среду, 18 декабря, в большинстве регионов Украины, по информации синоптика, температура воздуха будет держаться в пределах 0...+10 °C.
В течение 18 декабря ожидается +2...+6 °C в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В Полтавской области будет 0...+3 °C.
В западных областях и южной части температура воздуха достигнет +5...+10 °C.
"Ветер будет оставаться северо-западным, порывистым, однако на западе, севере и в центре станет понемногу ослабевать, а вот в восточной части Украины и на юге еще местами порывы до 15-20 метров в секунду", — отметила Диденко.
Она добавила, что в восточных областях и Сумской области возможен небольшой мокрый снег, а на западе пройдут незначительные периодические дожди. На остальной территории Украины осадков не предполагается.
В Киеве завтра, 18 декабря, как утверждает Диденко, без осадков. Однако прогнозируется северо-западный порывистый ветер. Температура воздуха ночью опустится до 0...+2 °C, днем в столице будет +2...+4 °C.
"19-20 декабря снова потеплеет, а вот 20-21 декабря начнет температура воздуха снижаться. Вплоть до Рождества в Украине никаких особых морозов не предвидится", — добавила синоптик.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 18 декабря
По данным синоптиков, на высокогорье восточной части Закарпатской области 18 декабря сохраняется снеголавинная опасность. Там из-за снегопадов и вьюги, повышающих риск схода лавин объявлен III уровень опасности — оранжевый.
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