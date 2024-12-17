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Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

17 грудня 2024 20:24
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 18 грудня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Жінка іде вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у середу, 18 грудня, буде хмарною з проясненнями. У низці областей пройдуть мокрий сніг та дощ. Максимальна температура повітря сягне +9 °C. Місцями посилиться вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у вівторок, 17 грудня.

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Погода в Україні 18 грудня

Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Невеликий дощ та мокрий сніг можливий  у східних, північно-східних, західних та центральних областях вночі та вдень.  На решті територій опадів не передбачається.  

У Карпатах та на сході країни на дорогах прогнозується ожеледиця.  

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі синоптики прогнозують сильні пориви до 15-20 м/с.  

Температура повітря на заході та півдні вночі становитиме +1…+6 °C. Удень очікується +4…+9 °C.

У центральних, північних та східних областях вночі стовпчики термометрів зафіксують +3...-2 °C, вдень — 0…+5 °C.  

Погода в Києві 18 грудня

На території столиці вітер фіксуватиметься північно-західний з поривами 7-12 м/с, місцями його пориви сягнуть15-20 м/с.

Температура повітря у столиці вночі сягне 0...+2 °C, а вдень — +2...+4 °C.  

Погода в Україні 18 грудня від Наталки Діденко

Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода - фото 2
Карта погоди від Наталки Діденко. Фото: Наталка Діденко

​У середу, 18 грудня, у більшості регіонів України, за інформацією синоптикині, температура повітря триматиметься у межах 0...+10 °C. 

Протягом 18 грудня очікується +2...+6 °C на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. На Полтавщині буде 0...+3 °C.

У західних областях та у південній частині температура повітря сягне +5...+10 °C.

"Вітер залишатиметься північно-західним, рвучким, проте на заході, півночі та в центрі почне потроху слабшати, а ось у східній частині України та на півдні ще місцями пориви до 15-20 метрів за секунду", — зазначила Діденко.

Вона додала, що у східних областях та на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг, а на заході пройдуть незначні періодичні дощі. На решті території України опадів не передбачається.

У Києві завтра, 18 грудня, як стверджує Діденко, буде без опадів. Однак прогнозується північно-західний поривчастий вітер. Температура повітря вночі опуститься до 0...+2 °C, вдень у столиці буде +2...+4 °C."19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається", — додала синоптикиня.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 грудня

Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода - фото 3
Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, на високогір'ї східної частини Закарпатської області 18 грудня зберігається значна сніголавинна небезпека. Там через снігопади та хуртовини, які підвищують ризик сходження лавин оголошено ІІІ рівень небезпечності — помаранчевий.  

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погода негода Укргідрометцентр Наталка Діденко погода в Україні

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