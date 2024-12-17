Прогноз погоди в Україні 18 грудня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода
Погода в Україні у середу, 18 грудня, буде хмарною з проясненнями. У низці областей пройдуть мокрий сніг та дощ. Максимальна температура повітря сягне +9 °C. Місцями посилиться вітер.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у вівторок, 17 грудня.
Погода в Україні 18 грудня
Невеликий дощ та мокрий сніг можливий у східних, північно-східних, західних та центральних областях вночі та вдень. На решті територій опадів не передбачається.
У Карпатах та на сході країни на дорогах прогнозується ожеледиця.
Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі синоптики прогнозують сильні пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря на заході та півдні вночі становитиме +1…+6 °C. Удень очікується +4…+9 °C.
У центральних, північних та східних областях вночі стовпчики термометрів зафіксують +3...-2 °C, вдень — 0…+5 °C.
Погода в Києві 18 грудня
На території столиці вітер фіксуватиметься північно-західний з поривами 7-12 м/с, місцями його пориви сягнуть15-20 м/с.
Температура повітря у столиці вночі сягне 0...+2 °C, а вдень — +2...+4 °C.
Погода в Україні 18 грудня від Наталки Діденко
У середу, 18 грудня, у більшості регіонів України, за інформацією синоптикині, температура повітря триматиметься у межах 0...+10 °C.
Протягом 18 грудня очікується +2...+6 °C на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. На Полтавщині буде 0...+3 °C.
У західних областях та у південній частині температура повітря сягне +5...+10 °C.
"Вітер залишатиметься північно-західним, рвучким, проте на заході, півночі та в центрі почне потроху слабшати, а ось у східній частині України та на півдні ще місцями пориви до 15-20 метрів за секунду", — зазначила Діденко.
Вона додала, що у східних областях та на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг, а на заході пройдуть незначні періодичні дощі. На решті території України опадів не передбачається.
У Києві завтра, 18 грудня, як стверджує Діденко, буде без опадів. Однак прогнозується північно-західний поривчастий вітер. Температура повітря вночі опуститься до 0...+2 °C, вдень у столиці буде +2...+4 °C."19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається", — додала синоптикиня.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 18 грудня
За даними синоптиків, на високогір'ї східної частини Закарпатської області 18 грудня зберігається значна сніголавинна небезпека. Там через снігопади та хуртовини, які підвищують ризик сходження лавин оголошено ІІІ рівень небезпечності — помаранчевий.
Нагадаємо, досвідчені городники пояснили, для чого потрібно захистити свої рослини на городі в сильні морози та як саме проводити цю процедуру.
Зимовий сезон приносить чимало викликів для водіїв, особливо коли потрібно припаркувати автомобіль. Новини.LIVE зібрали практичні поради для керманичів.
Читайте Новини.LIVE!