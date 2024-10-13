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Синоптики назвали области в Украине, которые завтра накроют дожди

13 октября 2024 20:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды от Укргидрометцентра и Натальи Диденко на завтра, 14 октября
Девушка с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в понедельник, 14 октября, ожидается облачная погода. В отдельных областях синоптики прогнозируют умеренные дожди, температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+13 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 14 октября

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью во всех областях, кроме юга, а днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории день будет без осадков.

Ветер ожидается западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью на востоке, а днем на западе, Житомирской и Винницкой областях прогнозируют порывы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет +3...+8 °С, днем +8...+13 °С, на юге страны ночью +7...+12 °С, днем — +14...+19 °С.

На высокогорье Карпат ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

В Киевской области в понедельник ночью пройдет умеренный дождь, а днем небольшой дождь. Синоптики прогнозируют западный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. В Киеве ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Натальи Диденко на 14 октября

А по словам народного синоптика Натальи Диденко, завтра в Киеве будет облачно и ветрено. Местами пройдут дожди, а температура воздуха достигнет максимальной отметки в +11 °С.

Почти во всех областях Украины завтра будет влажная погода с периодическими дождями. На юге и в центре будет тепло +12...+18 °С, на остальной территории +9...+13 °С.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, синоптики предупреждают о снижении температуры, сильном ветре и дождях завтра в некоторых областях Украины.

А в Белом доме подсчитали сумму ущерба после урагана "Милтон" в американском штате Флорида.

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