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Синоптики назвали області в Україні, які завтра накриють дощі

13 жовтня 2024 20:20
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди від Укргідрометцентру та Наталки Діденко на завтра, 14 жовтня
Дівчина з парасолею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у понеділок, 14 жовтня, очікується хмарна погода. У окремих областях синоптики прогнозують помірні дощі, температура повітря коливатиметься у межах +8...+13 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 14 жовтня

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі в усіх областях, окрім півдня, а вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях пройдуть невеликі дощі. На решті території день буде без опадів.

Вітер очікується західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с. Вночі на сході, а вдень на заході, Житомирській та Вінницькій областях — прогнозують пориви 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +3...+8° С, вдень +8...+13 °С, на півдні країни вночі +7...+12 °С, вдень — +14...+19 °С.

На високогір'ї Карпат вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень буде без опадів. Температура повітря вночі -1...+4° С, вдень +2...+7° С.

У Київській області у понеділок вночі пройде помірний дощ, а вдень — невеликий дощ. Синоптики прогнозують західний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі +3...+8 °С, вдень — +8...+13 °С. У Києві вночі +6...+8 °С, вдень +10...+12 °С.

яку погоду очікувати 14 жовтня - прогноз
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 14 жовтня

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра у Києві буде хмарно та вітряно. Місцями пройдуть дощі, а температура повітря досягне максимальної позначки +11 °С.

Майже у всіх областях України завтра переважатиме волога погода з періодичними дощами. На півдні та у центрі буде тепло — +12...+18 °С, на решті території +9...+13 °С.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптики попереджають про зниження температури, сильний вітер та дощі завтра в деяких областях України.

А у Білому домі підрахували суму збитків після урагану "Мілтон" в американському штаті Флорида. 

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