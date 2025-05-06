Погода в Украине 7 мая — синоптики спрогнозировали тепло в нескольких областях

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 7 мая, прогнозируют облачную погоду, возможны прояснения. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +13...+22 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 мая

Завтра в Украине ожидается неустойчивая разнообразная погода, атмосферное давление будет колебаться — ночью снизится в большинстве областей, а днем особенно ощутимо повысится в западных и северных областях.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. А на юге и юго-востоке местами будут грозы. Ночью не будет дождя только в Приазовье и Крыму, а днем сухая погода ожидается в большинстве западных и северных областях.

Ветер северо-восточного направления (в южной и восточной частях юго-западного направления), 5-10 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9 °С, днем +13...+18 °С;

на остальной территории ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 7 мая

По словам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине периодические дожди и периодические прояснения. На юге кроме Крыма и Запорожья возможны сильные ливни. Днем на западе и севере дожди прекратятся, но ненадолго.

Температурная карта температурная карта. Фото: Метеопост

Температура воздуха составит:

в большинстве областей +14...+18 °С;

на юге +19...+22 °С;

на юго-востоке +20...+25 °С.

Скриншот поста Диденко

Напомним, по данным синоптиков сайта Meteoprog, в течение недели в Украине в основном будет прохладная погода.

А в Киеве завтра ожидается дождь и облачная погода, местами возможны прояснения.