Погода в Україні 7 травня — синоптики спрогнозували тепло в кількох областях

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 7 травня, прогнозують хмарну погоду, можливі прояснення. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +13...+22 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 травня

Завтра в Україні очікується нестійка різноманітна погода, атмосферний тиск буде коливатися — вночі знизиться у більшості областей, а вдень особливо відчутно підвищиться в західних і північних областях.

Вдень буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі. А на півдні та південному сході місцями будуть грози. Вночі не буде дощу лише у Приазов'ї та Криму, а вдень суха погода очікується у більшості західних та північних областях.

Вітер північно-східного напрямку (у південній та східній частинах південно-західного напрямку), 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься в межах:

вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С;

на решті території вночі +8...+13 °С, вдень +17...+22 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 7 травня

За словами синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні періодичні дощі та періодичні прояснення. На півдні, окрім Криму та Запоріжжя, можливі сильні зливи. Вдень на заході та півночі дощі припиняться, але ненадовго.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Температура повітря становитиме:

у більшості областей +14...+18 °С;

на півдні +19...+22 °С;

на південному сході +20...+25 °С.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, за даними синоптиків сайту Meteoprog, протягом тижня в Україні здебільшого буде прохолодна погода.

А в Києві завтра очікується дощ та хмарна погода, подекуди можливі прояснення.