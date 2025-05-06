Погода в Україні 7 травня — синоптики спрогнозували тепло в кількох областях

Синоптики назвали області, в яких завтра буде до +22 °С
В Україні у середу, 7 травня, прогнозують хмарну погоду, можливі прояснення. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +13...+22 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 травня
Завтра в Україні очікується нестійка різноманітна погода, атмосферний тиск буде коливатися — вночі знизиться у більшості областей, а вдень особливо відчутно підвищиться в західних і північних областях.
Вдень буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі. А на півдні та південному сході місцями будуть грози. Вночі не буде дощу лише у Приазов'ї та Криму, а вдень суха погода очікується у більшості західних та північних областях.
Вітер північно-східного напрямку (у південній та східній частинах південно-західного напрямку), 5-10 м/с.
Температура повітря коливатиметься в межах:
- вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С;
- на решті території вночі +8...+13 °С, вдень +17...+22 °С.
Прогноз погоди від Діденко на 7 травня
За словами синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні періодичні дощі та періодичні прояснення. На півдні, окрім Криму та Запоріжжя, можливі сильні зливи. Вдень на заході та півночі дощі припиняться, але ненадовго.
Температура повітря становитиме:
- у більшості областей +14...+18 °С;
- на півдні +19...+22 °С;
- на південному сході +20...+25 °С.
Нагадаємо, за даними синоптиків сайту Meteoprog, протягом тижня в Україні здебільшого буде прохолодна погода.
А в Києві завтра очікується дощ та хмарна погода, подекуди можливі прояснення.
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