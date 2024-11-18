Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на завтра, 19 ноября

Мужчина в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 19 ноября, облачно с прояснениями. Температура воздуха достигнет +13 °С в некоторых областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 19 ноября

Завтра в западных, а ночью в северных областях прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории — без осадков.

Ожидается юго-западный ветер, скоростью 7-12 м/с, а в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Ночью воздух составит -2...+3 °С, днем +3...+8 °С, в южной части прогреется до +13 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 19 ноября

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет -2...+3 °С, а днем около +3...+8 °С.

В Киеве ночью ожидается +1...+3 °С, днем +5...+7 °С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала ухудшение погоды в Украине 21 ноября.

А в Харьковской области завтра ожидается туман, синоптики предупредили водителей об опасности.