Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на завтра, 19 листопада

Синоптики назвали області, в яких завтра буде до +13 °С
В Україні у вівторок, 19 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря сягне +13 °С в деяких областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 19 листопада
Завтра у західних, а вночі в північних областях прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території — без опадів.
Очікується південно-західний вітер, швидкістю 7-12 м/с, а в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.
Вночі повітря становитиме -2...+3 °С, вдень — +3...+8 °С, у південній частині прогріється до +13 °С.
Погода на Київщині 19 листопада
У Київській області завтра також буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ з мокрим снігом, день очікується без опадів.
Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 7-12 м/с. Вночі температура повітря буде -2...+3 °С, а вдень близько +3...+8 °С.
У Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень — +5...+7 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погіршення погоди в Україні 21 листопада.
А у Харківській області завтра очікується туман, синоптики попередили водіїв про небезпеку.
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