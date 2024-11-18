Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на завтра, 19 листопада

Чоловік у парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 19 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря сягне +13 °С в деяких областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 19 листопада

Завтра у західних, а вночі в північних областях прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території — без опадів.

Очікується південно-західний вітер, швидкістю 7-12 м/с, а в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Вночі повітря становитиме -2...+3 °С, вдень — +3...+8 °С, у південній частині прогріється до +13 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 19 листопада

У Київській області завтра також буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ з мокрим снігом, день очікується без опадів.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 7-12 м/с. Вночі температура повітря буде -2...+3 °С, а вдень близько +3...+8 °С.

У Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень — +5...+7 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко спрогнозувала погіршення погоди в Україні 21 листопада.

А у Харківській області завтра очікується туман, синоптики попередили водіїв про небезпеку.