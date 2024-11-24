Прогноз погоды от синоптиков Meteoprog на завтра, 25 ноября

Синоптики назвали область, где завтра будет холоднее всего
В Украине в понедельник, 25 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. Столбики термометров будут колебаться в пределах -8...+7 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Украине 25 ноября
Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность в западных, центральных и восточных областях. Солнечная погода будет преимущественно на юге — в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также на Черкащине, Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине.
Осадков не ожидается, самая низкая температура воздуха будет на Черниговщине — до -8 °C, а теплее всего на Волыни — до +7 °C.
Ранее в Укргидрометцентре предупредили западные регионы о мокром снеге завтра. В частности, речь идет о Карпатах.
Также мы писали, что на Харьковщине завтра ожидается гололедица на дорогах.
Читайте Новини.LIVE!