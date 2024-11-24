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Справжній мороз — синоптики попередили про погоду на завтра

24 листопада 2024 14:28
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 25 листопада, від Укргідрометцентру
Дівчина на вулиці зимою. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 25 листопада, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів, за винятком Карпатського регіону, де можливий мокрий сніг. Температура повітря буде переважно мінусовою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.  

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Погода в Україні 25 листопада

Завтра на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів 25 листопада бути не має, проте вночі у Карпатському регіоні місцями все ж пройде невеликий мокрий сніг та дощ. 

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями передбачається ожеледиця. Вітер буде південно-східний, на сході та півдні країни північний, 5-10 м/с. У південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від -2...-7 °С, на заході стовпчики триматимуться на рівно 0 °С. Вдень повітря прогріється не сильно до -2...+3 °С.

Найтепліше буде у західних та південних регіонах — від +2...+7 °С.

погода 25 листопада
Погода в Україні 25 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди 25 листопада на Київщині

У Київські області також очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С. Вдень показники зростуть до -2...+3 °С.

У столиці вночі також передбачається мінусова температура — від -4...-6 °С, вдень буде 0...+2 °С.

погода у Києві 25 листопада
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. Дивіться фоторепортаж від Новини.LIVE.

Раніше ми писали про те, що у північних регіонах Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг. Він засипав пустелю.

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