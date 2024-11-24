Прогноз погоды в Украине на завтра 25 ноября от Укргидрометцентра

Девушка на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 25 ноября, в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, кроме Карпатского региона, где возможен мокрый снег. Температура воздуха будет преимущественно минусовой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 25 ноября

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков 25 ноября быть не должно, однако ночью в Карпатском регионе местами все же пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами предполагается гололедица. Ветер будет юго-восточный, на востоке и юге страны северо-западный, 5-10 м/с. В юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -2...-7 °С, на западе столбики будут держаться ровно 0 °С. Днем воздух прогреется не сильно до -2...+3°С.

Теплее всего будет в западных и южных регионах — от +2...+7 °С.

Погода в Украине 25 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды 25 ноября на Киевщине

В Киевские области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7 °С. Днем показатели возрастут до -2...+3°С.

В столице ночью также предполагается минусовая температура - от -4...-6°С, днем будет 0...+2°С.

Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололеда на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники. Смотрите фоторепортаж от Новини.LIVE.

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