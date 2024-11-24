Прогноз погоди від синоптиків Meteoprog на завтра, 25 листопада

Снігопад. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 25 листопада, очікується переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -8...+7 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 25 листопада

Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність у західних, частині центральних та східних областей. Сонячна погода буде переважно на півдні — у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також на Черкащині, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Опадів не очікується, найнижча температура повітря буде на Чернігівщині — до -8 °C, а найтепліше на Волині — до +7 °C.

Погода в Україні. Фото: Метеопрог

Раніше в Укргідрометцентрі попередили західні регіони про мокрий сніг завтра. Зокрема, йдеться про Карпати.

Також ми писали, що на Харківщині завтра очікується ожеледиця на дорогах.