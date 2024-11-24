Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Синоптики назвали область, де завтра буде найхолодніше arrow

Синоптики назвали область, де завтра буде найхолодніше

24 листопада 2024 16:26
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від синоптиків Meteoprog на завтра, 25 листопада
Снігопад. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у понеділок, 25 листопада, очікується переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -8...+7 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:
null
Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 25 листопада

Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність у західних, частині центральних та східних областей. Сонячна погода буде переважно на півдні — у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також на Черкащині, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині. 

Опадів не очікується, найнижча температура повітря буде на Чернігівщині — до -8 °C, а найтепліше на Волині  — до +7 °C. 

null
Погода в Україні. Фото: Метеопрог

Раніше в Укргідрометцентрі попередили західні регіони про мокрий сніг завтра. Зокрема, йдеться про Карпати. 

Також ми писали, що на Харківщині завтра очікується ожеледиця на дорогах.

осінь сніг листопад синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:17 Траса Одеса-Рені — ситуація з заторами сьогодні увечері

17:12 "Гроші на ЗСУ" — у Києві пройде мітинг щодо розподілу бюджету

16:59 Нардеп Ткаченко назвав, скільки людей повернулося в Маріуполь

16:55 Тузлівські лимани з'єднали з Чорним морем — відома причина

16:53 Експосол у Німеччині назвав умови для отримання ракет Taurus

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

16:49 Дружина полоненого воїна повідомила про катування росіянами

16:31 У Чернігові чутно сильні вибухи — що відомо

16:27 На одній зі станцій метро в Харкові встановили ялинку — фото

16:26 Синоптики назвали область, де завтра буде найхолодніше

16:22 Росіяни розгорнули установку С-300 у Криму

17:17 Траса Одеса-Рені — ситуація з заторами сьогодні увечері

17:12 "Гроші на ЗСУ" — у Києві пройде мітинг щодо розподілу бюджету

16:59 Нардеп Ткаченко назвав, скільки людей повернулося в Маріуполь

16:55 Тузлівські лимани з'єднали з Чорним морем — відома причина

16:53 Експосол у Німеччині назвав умови для отримання ракет Taurus

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

16:49 Дружина полоненого воїна повідомила про катування росіянами

16:31 У Чернігові чутно сильні вибухи — що відомо

16:27 На одній зі станцій метро в Харкові встановили ялинку — фото

16:26 Синоптики назвали область, де завтра буде найхолодніше

16:22 Росіяни розгорнули установку С-300 у Криму

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету