Прогноз погоди від синоптиків Meteoprog на завтра, 25 листопада

Синоптики назвали область, де завтра буде найхолодніше
В Україні у понеділок, 25 листопада, очікується переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -8...+7 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Україні 25 листопада
Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність у західних, частині центральних та східних областей. Сонячна погода буде переважно на півдні — у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також на Черкащині, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині.
Опадів не очікується, найнижча температура повітря буде на Чернігівщині — до -8 °C, а найтепліше на Волині — до +7 °C.
Раніше в Укргідрометцентрі попередили західні регіони про мокрий сніг завтра. Зокрема, йдеться про Карпати.
Також ми писали, що на Харківщині завтра очікується ожеледиця на дорогах.
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