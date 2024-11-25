Прогноз погоды в Украине на завтра, 26 ноября от синоптиков

Люди идут по улице в прохладную погоду. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 26 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с небольшой облачностью. Однако в некоторых регионах местами возможен снег или дождь.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 ноября

В большинстве регионов Украины ожидается небольшая облачность без осадков. В то же время на Луганщине, Донетчине и Крыму местами будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, местами будет небольшой мокрый снег или дождь.

На дорогах в западных, северных областях и в Винницкой области возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, на востоке и юге северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет составлять -2…-7 °С. На крайнем западе, востоке и Крыму около 0 °С. Днем от -2 °С до +3 °С, в западных областях и в Одесской области +2…+7 °С.

Погода в Украине 26 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 26 ноября от Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 ноября в Украине будет преобладать сухая погода. В восточных регионах ночью, а также в западные вечера возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха ночью будет -1...-6°С, в северных регионах снизится до -6...-9 °С.

Днем будет теплее — от -2…+4 °С, на юге ожидается +3…+6 °С, в западных регионах до +4…+8 °С.

Погода в Украине 26 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, в Киеве и области 26 ноября прогнозируется солнечная погода без осадков. Температура воздуха максимум опустится до -7 °C.

В Харькове 26 ноября также облачно с прояснениями. Температура воздуха продолжит снижаться.

Погода во Львове и области 26 ноября будет туманной, осадков не ожидается. На дорогах гололедица.