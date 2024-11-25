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Синоптики назвали міста, де завтра відчуватиметься справжня зима

25 листопада 2024 20:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 26 листопада від синоптиків
Люди йдуть вулицею у прохолодну погоду. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 26 листопада, в Україні очікується переважно суха погода з невеликою хмарністю. Проте у деяких регіонах місцями можливий мокрий сніг або дощ. 

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 листопада 

У більшості регіонів України завтра очікується невелика хмарність без опадів. Водночас на Луганщині, Донеччині та в Криму місцями спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, місцями буде невеликий мокрий сніг або дощ.

На дорогах у західних, північних областях та у Вінниччині можлива ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, на сході та півдні північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме -2…-7 °С. На крайньому заході, сході та в Криму близько 0 °С. Вдень — від -2 °С до +3 °С, у західних областях та на Одещині +2…+7 °С.

Погода 26 листопада
Погода в Україні 26 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 26 листопада від Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 листопада в Україні переважатиме суха погода. У східних регіонах вночі, а також у західних ввечері можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Температура повітря вночі буде -1…-6 °С, у північних регіонах знизиться до -6…-9 °С.
Вдень буде дещо тепліше — від -2…+4 °С, на півдні очікується +3…+6 °С, у західних регіонах до +4…+8 °С.

погода 26 листопада
Погода в Україні 26 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, у Києві та області 26 листопада прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря максимум опуститься до -7 °C.

У Харкові 26 листопада також буде хмарна погода з проясненнями. Температура повітря продовжить знижуватися.

Погода у Львові та області 26 листопада буде туманною, опадів не очікується. На дорогах утримається ожеледиця.

Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря

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