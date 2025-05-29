Погода в Украине 30 мая - точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Синоптик Диденко спрогнозировала, когда прекратятся дожди
Погода в Украине завтра, 30 мая, будет менее дождливой, чем накануне. В отдельных регионах ожидается до +26 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 30 мая
По прогнозам Диденко, в пятницу западная часть Украины, а также значительная часть востока, центра и юга сможет отдохнуть от дождей — осадков не ожидается. Лишь местами может моросить.
Температура воздуха 30 мая распределится неравномерно: на востоке ожидается +23...+26 °C, на западе будет прохладнее +15...+19 °C, на остальной территории Украины прогнозируют +20...+24 °C.
"С начала июня в Украине потеплеет, однако полного прекращения дождей не предвидится", — добавила Диденко.
Ранее мы сообщали, что Киев 29 мая накрыл мощный ливень. Во многих районах города подтоплены дороги.
Также и писали, что первый месяц лета в Украине в 2025 году обещает быть теплым. Температура воздуха будет несколько выше нормы.
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