Погода в Україні 30 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Жінка говорить по телефону. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 30 травня, буде менш дощовою, ніж напередодні. В окремих регіонах очікується до +26 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 30 травня

За прогнозами Діденко, у пʼятницю західна частина України, а також значна частина сходу, центру та півдня зможе перепочити від дощів — опадів не очікується. Лише місцями може накрапати.

Температура повітря 30 травня розподілиться нерівномірно: на сході очікується +23…+26 °C, на заході буде прохолодніше +15…+19 °C, на решті території України прогнозують +20…+24 °C.

"З початку червня в Україні потеплішає, проте повного припинення дощів не передбачається", — додала Діденко.

Карта дощів. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми повідомляли, що Київ 29 травня накрила потужна злива. У багатьох районах міста підтоплені дороги.

Також и писали, що перший місяць літа в Україні у 2025 році обіцяє бути теплим. Температура повітря буде дещо вищою за норму.