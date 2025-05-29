Погода в Україні 30 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Синоптик Діденко спрогнозувала, коли в Україні припиняться дощі
Погода в Україні завтра, 30 травня, буде менш дощовою, ніж напередодні. В окремих регіонах очікується до +26 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 30 травня
За прогнозами Діденко, у пʼятницю західна частина України, а також значна частина сходу, центру та півдня зможе перепочити від дощів — опадів не очікується. Лише місцями може накрапати.
Температура повітря 30 травня розподілиться нерівномірно: на сході очікується +23…+26 °C, на заході буде прохолодніше +15…+19 °C, на решті території України прогнозують +20…+24 °C.
"З початку червня в Україні потеплішає, проте повного припинення дощів не передбачається", — додала Діденко.
Раніше ми повідомляли, що Київ 29 травня накрила потужна злива. У багатьох районах міста підтоплені дороги.
Також и писали, що перший місяць літа в Україні у 2025 році обіцяє бути теплим. Температура повітря буде дещо вищою за норму.
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