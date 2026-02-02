Видео
Главная Метео Синоптик Диденко предупредила об экстремальных морозах завтра

Синоптик Диденко предупредила об экстремальных морозах завтра

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 18:12
Погода в Украине 3 февраля — где будут экстремальные морозы
Морозная погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 3 февраля, удерживаются очень сильные морозы и ближайшей ночью ожидается -22...-28 °C. В то же время антициклон организует сухую погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 3 февраля

Диденко рассказала, что ближайшей ночью температура воздуха опустится до -22...-28 °C, а на юго-западе, юге и юго-востоке до -17...-22 °C. В течение дня столбики термометров будут показывать -14...-20 °C, на юге -4...-11 °C. В то же время на Закарпатье будет около 0 °C.

Погода в Україні 3 лютого
Прогноз погоды на 3 февраля. Фото: Наталка Диденко

"Антициклон организует сухую погоду — на карте внизу хорошо видно, как он затягивает холод к нам прямо из Арктики, сейчас мы наблюдаем ультраполярное вторжение холода!" — сказала синоптик.

По ее словам, осадков во вторник не предвидится, а ночью будет чистое и звездное небо.

Погода в Киеве 3 февраля

В Киеве ближайшей ночью ожидается сильный мороз -22...-25 °C, а днем -12...-15 °C. Осадков также не предвидится.

Диденко отметила, что ослабление морозов ожидается уже с 5 февраля. Температура воздуха существенно повысится, однако появятся осадки и усилится ветер.

Прогноз погоди в Україні 3 лютого
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю 2-8 февраля. В отдельных регионах возможен туман, слабый гололед и порывистый ветер с порывами 15-20 м/с.

В то же время бабак Тимко спрогнозировал, когда в Украину придет настоящая весна. В этом году он увидел свою тень, что говорит о задержке весны.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
